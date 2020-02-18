ALYOSHA повідомила чоловікові про вагітність за допомогою хитромудрого "квесту"

Alyoshа і Тарас Тополя (instagram.com/alyoshasinger)

ALYOSHA креативно підходила до такої відповідальної справи

Співачка ALYOSHA вміє здивувати чоловіка. Після концерту артистки зі співаком і композитором Владом Дарвіном стало відомо, що співачка стане мамою втретє! Спеціально до такої події артистка розповіла, як "попереджала" Тараса Тополю про свої вагітності до цього. Так, коли ALYOSHA дізналася про свою другу вагітність, вона повідомила чоловікові про цю радісну подію в оригінальній манері. Про те, як зробила сюрприз коханому, співачка розповіла на каналі «Україна» в програмі «Зірковий шлях».

Коли відома співачка ALYOSHA дізналася, що чекає на другу дитину, то вирішила зробити чоловікові Тарасу Тополі сюрприз.

«Ми з Тарасом залишаємо один одному якісь особливі повідомлення. Це можуть бути смайлики, бувають сердечка або щось викладено за допомогою цукерок на столі, - розповіла співачка в програмі «Зірковий шлях». - І одного разу я залишила йому три сердечка, викладені цукерками. І у наймаленьке сердечко поклала крихітний дитячий конвертик, який сама ж і пошила. І поклала туди тест».

Alyoshа і Тарас Тополя (instagram.com/alyoshasinger)

Але Тарас не звернув на це увагу і не зрозумів знаки, за допомогою яких кохана залишила йому повідомлення про те, що чекає дитину. І тільки коли ALYOSHA зателефонувала Тарасу, він зрозумів, чому вона виклала цукерками три сердечка на столі. Дізнатися, хто у них буде: хлопчик чи дівчинка, пара вирішила разом.

«Коли ми чекали первістка, то приїхали на УЗД удвох, - розповіла співачка на каналі «Україна». - А на друге УЗД я поїхала сама, але Тарас уже заздалегідь був упевнений в тому, що це хлопчик. Я дуже сподівалася, що буде дівчинка, так як хлопчик у нас уже є. Але все одно була дуже рада другому малюкові».

Відзначимо, співачка Альоша та Тарас Тополя на даний момент виховують двох дітей: Рома (7 років) і Марк (4 роки).

Нагадаємо, раніше Alyosha і Vlad Darwin показали "Торнадо" почуттів у новому кліпі.