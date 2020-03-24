Время на себя: ALYOSHA поделилась своими ритуалами красоты

Певица ALYOSHA, которая, по слухам, сейчас в третий раз беременна, была вынуждена прервать свои мартовские концерты и отправилась на карантин вместе с мужем Тарасом Тополей и сыновьями Романом и Марком. Артисты наслаждаются временем в семейном кругу, ведь раньше из-за насыщенного гастрольного графика им нечасто удавалось побыть всем вместе. Кроме того, у артистки появилось больше времени для себя любимой, чем она не преминула воспользоваться.

ALYOSHA опубликовала в своем Instagram нежное фото в элегантном образе - певица запечатлена в бархатном платье на бретельках и с открытыми плечами пудрового оттенка. Она позирует у расписанной цветами стены, подняв одну руку к лицу и задумчиво глядя в сторону.

Звезда решила поделиться своими ритуалами красоты, которые она проводит в домашних условиях.

Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

"Настало время уделить чуть больше внимания... себе! Как все девушки, я ужасно люблю всякие бьюти ритуалы, которые касаются ухода за волосами и кожей. Скажем нет косметике! Время отдохнуть и побаловать себя любимую:

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Маски для волос. Кокосовое или оливковое масло, яичная или кефирная смесь, а может — элитная профессиональная косметика? Выбираете вы, а ваши волосы скажут вам спасибо!

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Маски для лица. 30 минут полежать в тишине — это просто класс! Поэтому начать день с маски для лица хорошая идея.

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Теплая вода. Много пейте. Чем больше вы пьете простой воды, тем здоровее ваш организм и красивее вы. Воду лучше пить теплой.

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А какие бьюти ритуалы делаете вы?" - подробно расписала ALYOSHA.

Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

В комментариях подписчики артистки восхищаются эффектным снимком и ее красотой и благодарят за полезные советы.

Спасибо за сьемку, прекрасные фото

Вау. Дуже гарна

Супер. Вам очень идёт

Неймовірна красуня

Яка розкішнааа

Красуня

Дякую за цікаві поради, найкраща

Дійсно, тепер ходжу без макіяжу і роблю маски з дом.продуктів--сметана,олія,мед,білок. .

Вау красивый ангел

Ви дуже гарна

Маски для волосся, тепла вода!)

Скриншот комментариев (instagram.com/alyoshasinger)

Напомним, ранее Alyosha и Vlad Darwin показали "Торнадо" чувств в новом клипе.