Время на себя: ALYOSHA поделилась своими ритуалами красоты

Певица рассказала, как ухаживает за кожей и волосами в домашних условиях
Певица ALYOSHA, которая, по слухам, сейчас в третий раз беременна, была вынуждена прервать свои мартовские концерты и отправилась на карантин вместе с мужем Тарасом Тополей и сыновьями Романом и Марком. Артисты наслаждаются временем в семейном кругу, ведь раньше из-за насыщенного гастрольного графика им нечасто удавалось побыть всем вместе. Кроме того, у артистки появилось больше времени для себя любимой, чем она не преминула воспользоваться.
ALYOSHA опубликовала в своем Instagram нежное фото в элегантном образе - певица запечатлена в бархатном платье на бретельках и с открытыми плечами пудрового оттенка. Она позирует у расписанной цветами стены, подняв одну руку к лицу и задумчиво глядя в сторону.
Звезда решила поделиться своими ритуалами красоты, которые она проводит в домашних условиях.
Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)
"Настало время уделить чуть больше внимания... себе! Как все девушки, я ужасно люблю всякие бьюти ритуалы, которые касаются ухода за волосами и кожей. Скажем нет косметике! Время отдохнуть и побаловать себя любимую:
⠀
Маски для волос. Кокосовое или оливковое масло, яичная или кефирная смесь, а может — элитная профессиональная косметика? Выбираете вы, а ваши волосы скажут вам спасибо!
⠀
Маски для лица. 30 минут полежать в тишине — это просто класс! Поэтому начать день с маски для лица хорошая идея.
⠀
Теплая вода. Много пейте. Чем больше вы пьете простой воды, тем здоровее ваш организм и красивее вы. Воду лучше пить теплой.
⠀
А какие бьюти ритуалы делаете вы?" - подробно расписала ALYOSHA.
Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)
В комментариях подписчики артистки восхищаются эффектным снимком и ее красотой и благодарят за полезные советы.
Скриншот комментариев (instagram.com/alyoshasinger)
Напомним, ранее Alyosha и Vlad Darwin показали "Торнадо" чувств в новом клипе.