Ніжна принцеса: Віра Брежнєва в розкішному вбранні здивувала новиною

Популярна співачка Віра Брежнєва – творча особистість, якій добре вдається не тільки будувати артистичну кар'єру на сцені, але й освоювати суміжні професії. Так, наприклад, у березні вона спробувала себе в якості моделі, вийшовши на подіум під час показала колекції всесвітньо відомого бренду Alessandra Rich в рамках Тижня моди в Парижі, також зірка не раз була обличчям різних марок, а зараз похвалилася новою модною колаборацією. Віра постала перед шанувальниками своєї Instagram-сторінки в пишній повітряній сукні коралового відтінку.

Співачка знялася в яскравій ефектній фотосесії, позуючи на фоні зелених пейзажів, пальм і гір. Легке, наче невагоме вбрання дуже личило співачці, надаючи їй вигляду свіжості і юності - декольте, асиметричний крій з короткою спідницею спереду і довгим шлейфом ззаду, рукава, що нагадують крила метелика.

Віра пояснила, що стала обличчям нової спільної колекції всесвітньо відомого мас-маркет бренду і дизайнера Джамбаттіста Валлі. Крім неї, нові творіння модельєра представлять також супермодель Кендалл Дженнер і инфлюенсер, одна з найпопулярніших модних блогерів, Кьяра Ферраньї.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

До речі, Кенделл вже з'явилася в новому вбранні малинового кольору на благодійному вечорі amfAR в рамках Каннського кінофестивалю 2019.

"Це просто приголомшливо! Я стала однією з кількох щасливців у світі, разом з Кендалл Дженнер і К'яра Ферраньї, які представляють вам нову колаборацію H&M з моїм улюбленим дизайнером кутюрних суконь Джамбаттіста Валлі. Ці лімітовані сукні - мрія! В них кожна дівчина відчує себе принцесою!" - зізналася знаменитість.

Фото і відео привели шанувальників Віри в захват. Вони не втомлювалися залишати для зірки масу компліментів.

"Чарівне плаття! Віра, Ви богиня!", "Рожева хмарка! Сама ніжність", "Прекрасні разом і Ви і плаття. Навіть хмари Вам відповідають тональністю", "Приголомшливий колір. Ангел", "Віра, Ви як зефирка", "Віра, ви неймовірна! Нереальна!", "Божественно красиво", "Це не реально повітряні приголомшливі сукні", "До чого ж гарненька, без відвертих, вульгарних образів, сама жіночність і сексуальність!" - захоплювалися вони.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва розбурхала мережу фото в сукні з анімалістичним притому.

Раніше Віра Брежнєва влаштувала стильний фотосет в несподіваних образах прямо в готельному номері.