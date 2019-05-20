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Віра Брежнєва влаштувала стильний фотосет в несподіваних образах

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.05.2019 - 17:32
Віра Брежнєва влаштувала стильний фотосет в несподіваних образах
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка показала шанувальникам трендові луки

Віра Брєжнєва обожнює експериментувати з образами. Вона часто бере участь у фотосесіях, а також нещодавно навіть спробувала свої сили в якості моделі, вийшовши на подіум під час Паризького тижня моди в рамках показу бренду Alessandra Rich. Втім, зірці безумовно подобається пробувати все нове – нещодавно вона розмалювали фарбами обличчя заради ефектних кадрів у новому кліпі, а потім показала зухвалий образ в латексній сукні. Так Віра вирішила продемонструвати в розділі сторіз Instagram шанувальникам свої закулісні будні і поділитися знімками, зробленими під час примірки одягу в готельному номері.

Деякі образи були дуже несподіваними, а сама зірка, схоже, щосили насолоджувалася процесом. Так, вона вбралася в трендові велосипедки, чорний вільний логнслів і півчобітки на тонкому каблуці. Для другого образу співачка накинула на плечі джинсову куртку.

"Показати, як відбувається примірка в номері готелі?" - поцікавилася вона, і буквально завалила фото стильних луків.

Віра Брежнєва влаштувала стильний фотосет в несподіваних образах

Віра Брежнєва влаштувала стильний фотосет в несподіваних образах

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Так, на черзі був образ з білим шовковим платтям від українського бренду Bevza і чорним светром оверсайз. Потім артистка доповнила свій аутфіт модним капелюшком-панамкою і сонячними окулярами.

 

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Крім того, зірка одягла комбінезони з брюками-кюлотами. Один – чорного, а інший – ніжно-рожевого кольору. Вона спробувала змінити взуття, примірявши по черзі білі кросівки, а потім босоніжки з тонкими ремінцями.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва показала рідкісні фото з чоловіком Констянтином Меладзе. Пара вирушила на закриту вечірку до друзів.

Нещодавно Віра Брежнєва прилітала в Київ, де зустрілася з друзями, але головною метою її візиту стало святкування день народження чоловіка, який часто буває в Україні по роботі.

"Провела щасливий день": Віра Брежнєва зворушила рідкісним фото з чоловіком Віра Брежнєва влаштувала гарячі танці на столі на закритій вечірці
Новини України Віра Брежнєва
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