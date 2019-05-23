Дика кішка: Віра Брежнєва захопила фанів зухвалим "леопардовим" образом

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Деякі шанувальники навіть розгледіли на фото кругленький животик

Віра Брежнєва не боїться експериментувати зі стилем і приміряти різні образи, при цьому завжди примудряється виглядати ефектно і жіночно. 37-річна співачка похвалилася на своїй сторінці в Instagram новим вбранням з леопардовим принтом, який є одним з найбільш трендових навесні-влітку цього року.

На знімку Віра з'явилася у відвертому образі - короткій "леопардовій" сукні і чорних черевиках в чоловічому стилі. Зверху артистка накинула чорний піджак, однак грайливо спустила його з плечей. Вона красиво відставила ногу і кокетливо торкається рукою розпущеного волосся.

"Що зазвичай пишуть під такими фото?" - поцікавилася знаменитість у підписників.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Звичайно ж, ті розсипалися в комлиментах, захоплюючись образом Брежнєвої і називаючи її дикої кішечкою. Декому здалося, що на фото у співачки можна побачити кругленький животик і запитують, чи не вагітна вона.

"Як завжди наша звичайна, красива і стильна Віра"

Я б привітала з очікуванням дива)"

"Краса врятує світ! Прекрасна!"

"Пишуть, що сексуальна кішечка на відпочинку"

"Класні боти!"

"Стильно, вільно, природно)"

"Що Віра хороша в звіриному принті)"

"Шалено красива!"

"Хижачка"

"Вєрка леопард"

"Кохана, прекрасна кішечка"

"Що літо і леопардовий принт створені одне для одного))"

"Брутальна"

"Мені здалося, чи ви в положенні? Красуня як завжди"

Нагадаємо, Віра Брежнєва влаштувала стильний фотосет в несподіваних образах.

Ми також повідомляли, що Віра Брежнєва показала рідкісні фото з чоловіком Костянтином Меладзе. Пара вирушила на закриту вечірку до друзів.

Нещодавно Віра Брежнєва прилітала в Київ, де зустрілася з друзями, але головною метою її візиту стало святкування дня народження чоловіка, який часто буває в Україні по роботі.