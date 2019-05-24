Воздушная принцесса: Вера Брежнева в роскошном наряде удивила новостью

Популярная певица Вера Брежнева – творческая личность, котрой хорошо удается не только строить артистическую карьеру на сцене, но и осваивать смежные профессии. Так, например, в марте она попробовала себя в качестве модели, выйдя на подиум во время показала коллекции всемирно известного бренда Alessandra Rich в рамках Недели моды в Париже, также звезда не раз была лицом различных марок, а сейчас похвасталась новой модной коллаборацией. Вера предстала перед поклонниками своей Instagram-страницы в пышном воздушном платье кораллового оттенка.

Певица снялась в красочной эффектной фотосессии, позируя на фоне зеленых пейзажей, пальм и гор. Легкий, словно невесомый наряд очень украшал певицу, придавая ее виду свежести и юности - декольте, ассиметричный крой с короткой юбкой спереди и длинным шлейфом сзади, рукава, напоминающие крылья бабочки.

Вера пояснила, что стала лицом новой совместной коллекции всемирно известного масс-маркет бренда и дизайнера Джамбаттиста Валли. Кроме нее, новые творения модельера представят также супермодель Кендалл Дженнер и инфлюенсер, одна из самых популярных модных блогеров, Кьяра Ферраньи.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Кстати, Кенделл уже появилась в новом наряде малинового цвета на благотворительном вечере amfAR в рамках Каннского кинофестиваля 2019.

"Это просто потрясающе! Я стала одной из нескольких счастливиц в мире, вместе с Кендалл Дженнер и Кьяра Ферраньи, которые представляют вам новую коллаборацию H&M с моим любимым дизайнером кутюрных платьев Джамбаттиста Валли. Эти лимитированные платья - мечта! В них каждая девушка почувствует себя принцессой!" - призналась знаменитость.

Фото и видео привели поклонников Веры в восторг. Они не уставали оставлять для звезды массу комплиментов.

"Волшебное платье! Вера, Вы богиня!", "Розовое облачко! Сама нежность", "Великолепны вместе и Вы и платье. Даже облака Вам отвечают тональностью", "Потрясающий цвет. Ангел", "Вера, Вы как зефирка", "Вера, вы невероятная! Нереальная!", "Божественно красиво", "Это не реально воздушные потрясающие платья", "До чего же хорошенькая, без откровенных, вульгарных нарядов, сама женственность и сексуальность!" - восторгались они.

Напомним, что Вера Брежнева взбудоражила сеть фото в платье с анималистичным притом.

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