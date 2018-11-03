"Ось це фігурка": Полякова показала відверте фото з Мальдів

Українська співачка супер-блондинка Оля Полякова, яка нещодавно викликала захоплення новим відео, порадувала фанатів новим відвертим фото. На знімку зірка з'явилася в купальнику на березі океану, продемонструвавши струнку фігуру. Фотографія зявилася у Instagram співачки.

"Доброго ранку!!! Хто мені що ще порадить??? Прям не знаю як жити далі?" - іронічно написала під фото співачка.

На знімку вона стоїть в білосніжному купальнику і сонцезахисних окулярах на тлі океану.

Фото: Оля Полякова на Мальдівах (instagram.com/polyakovamusic)

Фотографія не залишила байдужими шанувальників співачки. Вони написали їй море компліментів в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

"Боже, Ви чудова! Такий позитивний заряд! Шкода, що багато жінок не розуміють, який Ви насправді приклад. Виглядаєте чудово, гріх таке приховувати! Я ось на Вас подивилася і подумала: не розслаблятися, зробити за собою! Спасибі Вам, і дякую всім за безглузді коментарі, насмішили значно", - написала de_spair.

"Ох і фігура!!!! Вогонь!!" - прокоментувала magazindino.

"Божественна краса", - зазначила koverdail1965.

"Шикарна жінка! Жити і насолоджуватися!" - написала vikatak.

"Ось це фігурка", - зазначив andrewkrutyakov.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дочка Олі Полякової показала фото з відпочинку на Мальдівах.

А також ми розповідали про те, що Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам, які розкритикували її за публікацію відвертих знімків.



