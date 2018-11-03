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"Вот это фигурка": Полякова показала откровенное фото с Мальдив

Lite » Звезды 03.11.2018 - 15:31

Украинская певица супер-блондинка Оля Полякова, которая недавно вызвала восторг новым видео, порадовала фанатов новым откровенным фото. На снимке звезда предстала в купальнике на берегу океана, продемонстрировав стройную фигуру.  Фотография появилась в Instagram певицы.

"Доброе утро!!! Кто мне что еще посоветует??? Прям не знаю как жить дальше?" - иронично написала под фото певица.

На снимке она стоит в белоснежном купальнике и солнцезащитных очках на фоне океана.

&quot;Вот это фигурка&quot;: Полякова показала откровенное фото с МальдивФото: Оля Полякова на Мальдивах (instagram.com/polyakovamusic)

Фотография не оставила равнодушными поклонников певицы. Они написали ей море комплиментов в комментариях.

&quot;Вот это фигурка&quot;: Полякова показала откровенное фото с Мальдив

&quot;Вот это фигурка&quot;: Полякова показала откровенное фото с Мальдив

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

"Боже, Вы замечательная! Такой позитивный заряд! Жаль, что многие женщины не понимают, какой Вы на самом деле пример. Выглядите замечательно, грех такое скрывать! Я вот на Вас посмотрела и подумала: не расслабляться, сделать за собой! Спасибо Вам, и спасибо всем за нелепые комментарии, насмешили значительно", - написала de_spair.

"Ох и фигура!!!! Огонь!!"  - прокомментировала magazindino.

"Божественная красота", - отметила koverdail1965.

"Шикарная женщина! Жить и наслаждаться!" - написала vikatak.

"Вот это фигурка", - отметил andrewkrutyakov.

Напомним, ранее мы писали о том, что дочь Оли Поляковой показала фото с отдыха на Мальдивах.

А также мы рассказывали о том, что Оля Полякова жестко ответила хейтерам, которые раскритиковали ее за публикацию откровенных снимков.


 


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