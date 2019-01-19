"Восьме диво світу": Оля Полякова з донькою в екзотичних образах захопила мережу

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка подякувала всім за привітання і теплі слова на її адресу

"Суперблондинка" українського шоу-бізнесу Оля Полякова днями відсвяткувала свій день народження, який збігся з її відпусткою в Таїланді. Фото з веселою тематичної вечірки вона розмістила в Instagram, не забувши подякувати шанувальникам за привітання.

В кадрі співачка позує разом зі своєю старшою дочкою Машею в національних тайських костюмах з золотимыми коронами, інкрустованими камінням. Оля обрала ніжно-рожеву атласна сукню з мереживом без бретелей, а Маша – червону шифонову на одне плече. В якості аксесуарів на шиї у мами з дочкою красувалося вишукане намисто.

"Дорогі мої! Спасибі вам за ваші привітання! Всім і кожному і дякую за те, що ви зі мною", - написала вдячна іменинниця.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

У відповідь прихильники залишили для неї масу компліментів, зазначивши разючу схожість зіркової мами і її юної доньки.

"Восьме чудо світу", "Ви шикарні і дуже схожі!", "Дві прекрасні красуні", "Які красуні! Не можна очей відвести", "Той кадр, коли дочка схожа на Олю більше, ніж Оля сама на себе", "Ви так схожі", "Можна подумати що сестри з різницею в пару років", "Королева з принцесою", - відзначали передплатники знаменитості.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, що Оля Полякова вирішила долучитися до популярного флешмобу і показати своє фото 10-річної давності. Фани цілком справедливо відзначили, що співачка анітрохи не змінилася, залишившись вірною своєму епатажному образу.

Раніше Оля Полякова зробила фотосесію в купальнику разом з донькою Машею. Співачка не приховує, що з юною красунею вони схожі як дві краплі. Довгоногі, стрункі й усміхнені, вони викликали справжній фурор в мережі.

Відео: РБК-Україна