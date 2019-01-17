"Тайская королева": именинница Полякова показала первое фото с вечеринки

Певица отмечает юбилей с семьей и друзьями в Таиланде
Суперблондинка и "Королева ночи" украинской сцены Оля Полякова празднует 17 января юбилей - популярной певице исполнилось 35 лет. Звезда сейчас находится на отдыхе с семьей и друзьями на острове Самуи в Таиланде, где и решила устроить себе вечеринку в тайском стиле. Первым снимком их веселой компании она уже поделилась на своей странице в Instagram.
На фото в ярких нарядах в национальном тайском стиле позируют сама именинница, ее дочери Маша и Алиса, а также жена продюсера Михаила Ясинского Ольга с их детьми - Ренатой и Региной.
Все девушки запечатлены босиком, а также с коронами на головах - кроме Ренаты, которой не хватило этого украшения. Возможно, именно поэтому девочка стоит с недовольно-грустным лицом в отличие от всех остальных, которые весело улыбаются.
Фото: (instagram.com/polyakovamusic)
"Пати is реди)))" - забавно подписала снимок Полякова.
Поклонники активно поздравляют артистку с днем рождения в комментариях, а также отметили, что все на фото очень красивые, а идея с такой тематической вечеринкой просто отличная.
"Красотки! Олечка с днем рождения Вас!!!";
"Малая с права накосячила, а так хорошо)";
"Какие все красивые";
"Невероятные красотки!";
"Очень похожи вы с дочкой";
"Тайская королева";
"Шикарные девушки";
"Богини";
"С Днём рождения!!! Очень крутая идея с костюмами, Вы очень красивые))";
"Девочки Ваши просто загляденье! Вы-королева!" - пишут подписчики исполнительницы.
Скриншот комментариев: (instagram.com/polyakovamusic)
К слову, Суперблондинка чуть раньше запустила прямой эфир в своем Instagram, в котором рассказала и показала процесс подготовки к празднику. Большую часть времени Оля была в одном лишь полотенце - по ее словам, она только вышла из душа.
Фото: (instagram.com/polyakovamusic)
Звезда приготовила себе коктейль Aperol Spritz, признавшись, что он уже не первый за этот день, а также продемонстрировала их наряды для вечеринки.
Фото: (instagram.com/polyakovamusic)
Кроме того, Полякова показала, как наносит макияж для вечера, и как помогает принарядиться своим дочкам Маше и Алисе.
Фото: (instagram.com/polyakovamusic)
Напомним, ранее Маша Полякова оригинально напомнила о дне рождения звездной мамы, выложив свое фото в бикини.
Мы также писали о том, что Оля Полякова показала, как выглядела 10 лет назад. Певица присоединилась к флешмобу знаменитостей "10 лет назад" и опубликовала серию фотоколлажей.
Также специально ко дню рождения Оли Поляковой LITE собрал основные beauty-секреты украинской Королевы Ночи.