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"Восьмое чудо света": Оля Полякова с дочкой в экзотических образах восхитила сеть

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.01.2019 - 01:20
"Восьмое чудо света": Оля Полякова с дочкой в экзотических образах восхитила сеть
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица поблагодарила всех за поздравления и теплые слова в ее адрес

"Суперблондинка" украинского шоу-бизнеса Оля Полякова на днях отпраздновала свой день рождения, который совпал с ее отпуском в Таиланде. Фото с веселой тематической вечеринки она разместила в Instagram, не забыв поблагодарить поклонников за поздравления.

В кадре певица позирует вместе со своей старшей дочерью Машей в национальных тайских костюмах с золотимыми коронами, инкрустированными камнями. Оля выбрала нежно-розовое атласное платье с кружевами без бретелей, а Маша – красное шифоновое на одно плечо. В качестве аксессуаров на шее у мамы с дочкой красовались крупные ожерелья.

"Дорогие мои! Спасибо вам за ваши поздравления! Всем и каждому и спасибо за то, что вы со мной", - написала благодарная именинница.

&quot;Восьмое чудо света&quot;: Оля Полякова с дочкой в экзотических образах восхитила сеть

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

В ответ поклонники оставили для нее  массу комплиментов, отметив разительное сходство звездной мамы и ее подросшей дочери.

"Восьмое чудо света", "Вы шикарны и очень похожи!", "Две прекрасные красотки", "Какие красотки! Нельзя глаз отвести", "Тот кадр, когда дочь похожа на Олю больше, чем Оля сама на себя", "Вы так похожи", "Можно подумать что сестры с разницей в пару лет", "Королева с принцессой", - отмечали подписчики знаменитости.

&quot;Восьмое чудо света&quot;: Оля Полякова с дочкой в экзотических образах восхитила сеть

&quot;Восьмое чудо света&quot;: Оля Полякова с дочкой в экзотических образах восхитила сеть

&quot;Восьмое чудо света&quot;: Оля Полякова с дочкой в экзотических образах восхитила сеть

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, что Оля Полякова решила приобщиться к популярному флешмобу и показать свое фото 10-летней давности. Фаны вполне справедливо отметили, что певица ничуть не изменилась, оставшись верной своему эпатажному образу.

Ранее Оля Полякова сделала фотосессию в купальнику вместе с дочкой Машей. Певица не скрывает, что с юной красоткой они похожи как две капли. Длинноногие, стройные и улыбчивые, они произвели настоящий фурор в сети.

Видео: РБК-Украина

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