"Взагалі не сумую": Дорофєєва в коротких шортах розповіла про свої уподобання

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка поділилася з шанувальниками враженнями від відпочинку і розповіла про свій нелюбимий сезон

Популярна співачка і учасниця групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва в коротких шортах показала пляжне фото, зроблене під час відпочинку в Дубаї, куди вона відправилася разом з чоловіком Володимиром Дантесом і компанією друзів. Відповідним кадром артистка поділилася в Instagram.

Засмагла Надя позує поруч з волейбольною сіткою на фоні барханів з білосніжного піску, пальм і висоток вдалині і посміхається прямо в камеру. Акцент в макіяжі вона зробила на губи, нафарбовані помадою трендового глибокого темного відтінку.

"Я так жадібно вдихаю цей теплий вітер. Хочеться забрати з собою. Я взагалі не сумую за зимою..ніколи, адже є люди , які її обожнюють. Є тут такі?" - запитала вона у фанів.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Коментатори тут же стали міркувати на тему улюбленої пори року, попутно закидавши зірку компліментами. Деякі висловили занепокоєння здоров'ям знаменитості, адже вона встигла захворіти одразу по прильоту в ОАЕ і змушена була на деякий час відмовитися від радощів повноцінного відпочинку.

"Я не люблю зиму, я дуже сумую за літнього сезону", "Я палкий шанувальник зими. Зима це все моє", "Ти класна", "Ти дуже гарна сильна, фігура клас!", "Надь, ти навіть засмагла і не погано", "Ти дуже гарна", "Надя просто бомба", "Надя, ти така красива, стильна, а твоя фігура ти просто бомба", "Надя, завжди знаєш коли ти на відпочинку, ти не хочеш летіти назад! А у тебе більше немає температури?! Добре відпочити!" - писали шанувальники виконавиці.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше Володимир Дантес поскаржився на виснажливий шопінг з дружиною Надею Дорофєєвою. Весь день до вечора він провів у магазинах, назвавши свій вчинок по-справжньому мужнім.

Відео: РБК-Україна