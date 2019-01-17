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"Вообще не скучаю": Дорофеева в коротких шортах рассказала о своих предпочтениях

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.01.2019 - 22:27
"Вообще не скучаю": Дорофеева в коротких шортах рассказала о своих предпочтениях
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица поделилась с поклонниками впечатлениями от отдыха и рассказала о своем нелюбимом сезоне

Популярная певица и участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева в коротких шортах показала пляжное фото, сделанное во время отдыха в Дубае, куда она отправилась вместе с мужем Владимиром Дантесом и компанией друзей. Соответствующим кадром артистка поделилась в Instagram.

Загоревшая Надя позирует рядом с волейбольной сеткой на фоне барханов из белоснежного песка, пальм и высоток вдалеке и улыбается прямо в камеру. Акцент в макияже она сделала на губы, накрашенные помадой трендового темного глубокого оттенка.

"Я так жадно вдыхаю этот тёплый ветер. Хочется его забрать с собой. Я вообще не скучаю по зиме..никогда, а ведь есть люди , которые её обожают. Есть тут такие?" - спросила она у фанов.

&quot;Вообще не скучаю&quot;: Дорофеева в коротких шортах рассказала о своих предпочтениях

 Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Комментаторы тут же стали размышлять на тему любимого времени года, попутно задаривая звезду комплиментами. Некоторые выразили беспокойство здоровьем знаменитости, ведь она успела заболеть сразу по прилету в ОАЭ и вынуждена была на время отказаться от радостей полноценного отдыха.

"Я не люблю зиму, я очень скучаю по летнему сезону", "Я ярый поклонник зимы.  Зима это моё всё", "Ты классная", "Ты очень красивая сильная, фигура класс!", "Надь, ты даже загорела и не плохо", "Ты очень красивая", "Надя просто бомба", "Надя, ты такая стильная, красивая, а твоя фигура ты просто бомба", "Надя, знаешь всегда когда ты на отдыхе, ты не хочешь лететь назад! А у тебя больше нет температуры?! Хорошо отдохнуть!" - писали поклонники исполнительницы.

&quot;Вообще не скучаю&quot;: Дорофеева в коротких шортах рассказала о своих предпочтениях

&quot;Вообще не скучаю&quot;: Дорофеева в коротких шортах рассказала о своих предпочтениях

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Ранее Владимир Дантес пожаловался на изматывающий шопинг с женой Надей Дорофеевой. Весь день до вечера он провел в магазинах, назвав свой поступок по-настоящему мужественным.

Видео: РБК-Украина

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