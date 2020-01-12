"Хвилювався не дарма": Холостяк 9 розповів про вражаючий сюрприз від коханої

Кохана здивувала Микиту своїм креативним підходом
Холостяк 9 Микита Добринин і його кохана Даша Квіткова насолоджуються насиченою поїздкою на Балі. Пара вирішила не зупинятися в одному готелі, а об'їздити острів і подивитися всі його пам'ятки та природні краси. Так, закохані постійно змінюють місце перебування, що дозволяє їм насолоджуватися новими дивовижними видами і побачити Балі з різних сторін. Наприклад, пара встала в 3 ранку для того, щоб відправитися на екскурсію на рисове поле і встигла влаштувати романтичний фотосет. Примітно, що перед Новим Роком Микита святкував день народження, який випав на 30 грудня. Пара зустріла свято в Буковелі, але Даша все ж встигла вдома, в Києві, приготувати для коханої приємний сюрприз.
Так, між польотом на Балі і "робочим" Новим роком в українських Карпатах дівчині вдалося викроїти час, проявити креатив і влаштувати для Микити незабутнє свято.
"Вдома вона одягла мені пов'язку на очі і так у темряві ми їхали годину в таксі на секретну локацію. До кінця нічого не розумів. Їхав і хвилювався. І я хвилювався не дарма. Стільки друзів, стільки сюрпризів. Шалено був радий бачити всіх, хто ще не помчав з Києва, було супер приємно прочитати і кожне ваше побажання в інста. Окреме спасибі моїй коханій @kvittkova, яка готувала цю вечірку з крутою командою профі. Завдяки вам цю ніч я згадую і тут на Балі", - поділився своїми враженнями екс-холостяк.
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова з друзями (instagram.com/nikitadobrynin)
Також він показав кілька фото у великій компанії друзів, а також романтичний знімок разом з коханою на фоні килима. Микита ніжно обійняв Дашу ззаду і прикрив очі від припливу ніжності до другої половинки.
Шанувальники пари моментально оцінили старання дівчини і залишили чимало захоплених відгуків з приводу надзвичайного та особливого торжества.
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Нагадаємо, що Даша Квіткова трепетно привітала коханого з днем народження і влаштувала для нього фото - і видеомарафон з побажаннями.