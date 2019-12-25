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Закохані і щасливі: Холостяк 9 з коханою влаштували пристрасну фотосесію в білизні

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.12.2019 - 18:43
Закохані і щасливі: Холостяк 9 з коханою влаштували пристрасну фотосесію в білизні
Фото: Холостяк 9 Микита Добринін і Дарія Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Микита Добринін підкорив шанувальників ефектними кадрами з коханою

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дарина Квіткова не втомлюються демонструвати свої почуття - вони регулярно діляться в мережі романтичними спільними фото, а також розповідають про своїх відносини і відповідають на запитання шанувальників. Дівчина не раз зізнавалася, що їй дуже пощастило з партнером, адже вони чудово розуміють один одного і приймають такими, які вони є.

Іноді парочка ділиться вельми пікантними знімками, не соромлячись показувати свою пристрасть. Микита виклав на своїй сторінці в Instagram кілька пристрасних кадрів з коханою, на яких вони відображені в нижній білизні.

Так, на одному з фото Даша стрибнула на спину хлопця, обхопивши його руками за шию. Обидва при цьому весело сміються і виглядають дуже щасливими.

На іншому знімку Добринін тримає обраницю на руках, а та обхопила його руками і ногами. Їх обличчя дуже близько один до одного, ніби ось-ось пара зіллється в поцілунку.

Фото: Холостяк 9 Микита Добринін і Дарія Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Наш найдобріший ранок", - прокоментував жаркі кадри Микита.

Фолловери вкотре зворушилися їх любові і залишили багато теплих відгуків.

  • Дуже красиві
  • Які ніжні фото
  • Дуже класні
  • Такі солодкі фото))
  • Такі гарніііі
  • Суперські посмішки
  • Дуже гарна пара ) бережіть один одного
  • Такі щирі
  • Яка класна фотосесія
  • Котіки
  • Ві дивовижна пара, така ніжна-ніжна. Спостерігати за вами - одне задоволення
  • Класні фото
  • Ааааа офігенний
  • Скільки ніжності ,пристрасті , любові ,радості , єдності і цілісності ,впевненості і краси !!!!!

Закохані і щасливі: Холостяк 9 з коханою влаштували пристрасну фотосесію в білизні

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, що раніше Холостяк 9 Микита Добринін підвів підсумки 2019 року і поділився пікантним фото з обраницею.

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Новини України ХолостякМикита Добринін
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