"Волновался не зря": Холостяк 9 рассказал о впечатляющем сюрпризе от любимой

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Любимая удивила Никиту своим креативным подходом

Холостяк 9 Никита Добринин и его возлюбленная Даша Квиткова наслаждаются насыщенной поездкой на Бали. Пара решила не останавливаться в одном отеле, а объездить остров и посмотреть все его достопримечательности и природные красоты. Так, влюбленные постоянно меняют местоположение, что позволяет им наслаждаться новыми удивительными видами и увидеть Бали с разных сторон. Например, пара встала в 3 утра для того, чтобы отправиться на экскурсию на рисовое поле и успела устроить романтический фотосет. Примечательно, что перед Новым Годом Никита праздновал день рождения, который выпал на 30 декабря. Пара встретила праздник в Буковели, но Даша все же успела дома, в Киеве, приготовить для любимого приятный сюрприз.

Так, между полетом на Бали и "рабочим" Новым годом в украинских Карпатах девушке удалось выкроить время, проявить креатив и устроить для Никиты незабываемый праздник.

"Дома она надела мне повязку на глаза и так в темноте мы ехали час в такси на секретную локацию. До конца ничего не понимал. Ехал и волновался. И волновался я не зря. Столько друзей, столько сюрпризов. Безумно был рад видеть всех, кто ещё не умчал из Киева, было супер приятно прочитать и каждое ваше пожелание в инста. Отдельное спасибо моей любимой @kvittkova, которая готовила эту вечеринку с крутейшей командой профи. Благодаря вам эту ночь я вспоминаю и здесь на Бали", - поделился своими впечатлениями экс-холостяк.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова с друзьями (instagram.com/nikitadobrynin)

Также он показал несколько фото в большой компании друзей, а также романтический снимок вместе с любимой на фоне… ковра. Никита нежно обнял Дашу сзади и прикрыл глаза от прилива нежности ко второй половинке.

Поклонники пары моментально оценили старания девушки и оставили немало восторженных отзывов по поводу необычного и запоминающегося торжества.

Так приятно смотреть на вас, вы все такие позитивные и крутые, хорошо вам отдохнуть

Вы крутые

Крутой и неожиданный подарок получился

Ви нереальні. Це було дійсно круто

Супер

Круто иметь в жизни такого человека, которая наполняет память прекрасными воспоминаниями. Даша топ

Все такие счастливые. Видно, что время провели очень хорошо

Это так мило. Вы идеальная пара

Скриншот комментариев

Напомним, что Даша Квиткова трепетно поздравила любимого с днем рождения и устроила для него фото- и видеомарафон с пожеланиями.