Щасливий з тобою: Холостяк 9 з коханою насолоджуються райським відпочинком на Балі

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Парочка поділилася барвистими фото з відпочинку біля океану

Холостяк 9 Микита Добринін відсвяткував 30 грудня свій день народження - шоумену виповнилося 32 роки. Звичайно ж, його обраниця і переможниця шоу Дарія Квіткова влаштувала для коханого яскраву вечірку, де зібрала всіх друзів, а також зворушливо привітала його в мережі. Новий рік парочка зустріла в Буковелі, де Микиті потрібно було працювати, а вже в січні вони відлетіли на тривалий відпочинок на острів Балі.

Даша і Микита почали ділитися барвистими фото і першими враженнями від відпочинку біля океану. Для початку вони на кілька днів зупинився у містечку Чангу. На своїй сторінці в Instagram Добринін опублікував кілька романтичних фото з коханою - вони позують в обнімку на тлі пляжу.

Ведучий зображений топлес, а на дівчині - жовтий купальник і біла пляжна накидка.

"Балі. Щасливий відкривати з тобою найдивовижніші куточки нашої планети. А де ви мрієте побувати? Може і собі візьмемо на замітку", - поділився екс-Холостяк.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Користувачі мережі бажають парі гарного відпочинку і залишили багато зворушених відгуків.

- Гарна пара)

Такі кайфові

Гарні щасливі!

Ви дуже гарна пара

Ві простр гарнючі милуюся Вами мої позитивчики шастя Вам в новосу році

Молодці

Кам красиво

Які ви красиві

Які ви схожі

Які ж ви гарнюсінькі обоє! А які схожі!

Класнючі

які хороші

Дуже гарні

Скріншот коментарів (instagram.com/nikitadobrynin)

Даша ж показала кілька купальників - вона поділилася фото біля басейну в яскравому блакитному бікіні, а також чуттєвим знімком у джакузі в синьому купальнику.

Повністю переглянути фото Дарії Квіткової в купальнику можна тут

До речі, перше враження від острова у дівчини залишилося не дуже гарне - вона очікувала трохи іншого. Однак вони з коханим планують дослідити кілька міст острова, так що вона сподівається, що воно ще зміниться.

"Очікування vs реальність. Я не знаю яким дивом нас занесло в Чангу,але ми трішки розчаровані. Весь кайф від цього міста - це байки,їжа,тусовки і серфінг. Всі. Трафік—божевільний. Через хвилі і вітер забороняють купатися в океані—серф відпадає. (У грудні та січні дуже брудне узбережжі, нагадують пляжі в Одесі. Це тільки моя думка, прийміть до відома). Залишається їжа та вечірки. Якщо ви любитель такого, то вітаю, ви в правильному місці, але якщо ні, то вам зайнятися тут просто нічим, крім як лежати біля басейну в своєму готелі. Ми не вертимо носом, але чекали зовсім іншого. В Чангу нам ще три дні, але сьогодні збираємося виїхати кудись за місто, де білий пісок і у води красивий відтінок блакитного. Після вирушаємо в Убуд і в інші міста поруч. Там всі храми, красиві водоспади і вілли з видами. Поки Балі 5 з 10, тільки через смачну їжі. p.s. не пам'ятаю у кого купувала купальник", - поділилася Квіткова.

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця розповіли про те, як справляються з конфліктами.