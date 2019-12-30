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"Завжди буду йти поруч": переможниця Холостяк 9 трепетно привітала коханого

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.12.2019 - 14:48
"Завжди буду йти поруч": переможниця Холостяк 9 трепетно привітала коханого
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Даша Квіткова залишила побажання для коханого іменинника

Холостяк 9 Микита Добринін 30 грудня святкує день народження. Напередодні знаменної дати він разом зі своєю другою половинкою Дариною Квітковою відправився в Буковель, де у ведучого заплановано робочий захід. Пара вирішила поєднати приємне з корисним. До речі, у січні закохані зібралися летіти на Балі, де проведуть час з друзями, а також будуть досліджувати екзотичний острів. А поки Даша звернулася до Микити зі сторінки в Instagram із зворушливою вітальною промовою.

У "сторіз" дівчина зробила слайд-шоу з ексклюзивних кадрів і фото пари. На кожному з них вона залишила душевне послання для коханого.

“З днем народження, сонце. Будь ласка, ніколи не втрачай себе, своє добре серце, своє прагнення подорожувати і пізнавати світ. Моє красиве щастя. Будь ласка, залишайся таким же брутальним, але при цьому супер-ніжним і милим. Все інше: тихо на вушко. Я завжди буду йти поруч і підтримувати тебе", - пообіцяла вона.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

На сторінці Даша була більш стриманою і обмежилася лаконічною підписом: "З др". Вона опублікувала ефектне фото з Микитою і порівняла їх пару з культовою "кіношним" подружжям містера і місіс Смітт.

&quot;Завжди буду йти поруч&quot;: переможниця Холостяк 9 трепетно привітала коханого

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Микита поспішив "відзначитися" в коментарях. Він залишив безліч смайлів-сердечок і підпис: "І так мільйон разів!"

&quot;Завжди буду йти поруч&quot;: переможниця Холостяк 9 трепетно привітала коханого

Скріншот коментарів

Шанувальники закоханих не упустили можливості привітати екс-холостяка і висловити захоплення парою Микити і Даші.

  • Ви нереальні, вам в кіно разом потрібно
  • Класні.. Вітаю
  • Ви чарівна пара! Обожнюю вас усім серцем. З Днем народження, Микита!
  • Клас
  • Виглядаєте крутіше Анджеліни і Бреда

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Холостяк 9 і його обраниця розповіли про те, як справляються з конфліктами.

Закохані і щасливі: Холостяк 9 з коханою влаштували пристрасну фотосесію в білизні "Даємо один одному свободу": переможниця Холостяк 9 зробила зізнання про стосунки з коханим
Новини України ХолостякМикита Добринін
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