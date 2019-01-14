"Смачненька цукерочка": в мережі захопилися природною красою Каменських

Співачка прощається з останніми днями відпочинку
Відома українська співачка Настя Каменських виклала нове фото в Instagram. Цього разу зірка позує не на тропічному пляжі Мексики. Судячи з підпису до фото, дні відпустки Насті підходять до кінця.
На фото співачка, одягнена в білу блузку та джинси, природно посміхається в камеру. Користувачі відзначили "ангельську" посмішку Насті, а також природний макіяж зірки.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)
"Останні дні такі солодкі", - підписала Каменських фото.
Фолловери захопилися красою дівчини. Вони залишили безліч захоплених коментарів.
"Шикарна", - коментує smalko_irina.
"Смачна цукерочка", - пише otv_vinipyx.
"Приголомшливо красива. Тащуся від неї і її карколомної посмішки", - захоплюється efremov.kosta.
"Настуся, Ви просто красуня. Люблю Вас і цілую", - милується oleksandrborisovichlitvinov.
Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux
Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських сказала, що думає про чутки щодо створення нового дуету.
Раніше ми повідомляли про те, що Настя побажала своїм підписникам бути сміливішими у новому році і не боятися змін.
Також співачка розповіла про те, яку роль у створенні проекту NK зіграв Потап.