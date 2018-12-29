"Пробую в разных жанрах": Каменских высказалась о создании нового дуэта

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица "кайфует от того, что делает"

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских рассказала, что думает о слухах относительно создания нового дуэта. Об этом она рассказала журналистке Styler.

Так, женщина призналась, что сейчас "кайфует" от того, что сейчас делает в своем сольном проекте. Одной из причин этого является то, что она пробует себя в разных стилях и жанрах.

"Экспериментирую во всем и не думаю останавливаться ни на секунду. Поэтому сегодня я не думаю о масштабных коллаборациях. Однако я никогда не отказываюсь ни от каких идей. Мы никогда не знаем, как повернется наша жизнь и какой подарок сделает нам судьба", - сказала она.

При этом Каменских рассказала, как оценивает свои менеджерские навыки в рамках собственного бренда одежды.

"Вы знаете, главное, что я нашла единомышленников, таких же сумасшедших, как и я, которые верят, что любые мечты реальны. Главное — над ними работать. Я не стремлюсь к тому, чтобы контролировать каждый шаг своих сотрудников. В моей #NKteam каждый понимает свою зону ответственности и со старанием выполняет свою работу. Ведь в успешном результате заинтересованы мы все. В моей команде все очень талантливые и ответственные, поэтому ни о какой предвзятости и строгости речи и не может быть", - подчеркнула она.

Напомним также, топ-5 бизнес лайф-хаков от Насти Каменских, пятерка действительно полезных бизнес-советов от популярной певицы.

Кроме того мы недавно писали о том, как отзывается мама Насти Каменских об ее отношениях с Потапом, и возможно ли вновь воссоединение дуэта.

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