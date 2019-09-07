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Віка з НеАнгелів в бікіні схвилювала апетитними формами на гарячому фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.09.2019 - 13:07
Віка з НеАнгелів в бікіні схвилювала апетитними формами на гарячому фото
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка також показала незвичайного мешканця її вілли на Мальдівах

Українська співачка і учасниця гурту НеАнгели Вікторія Смеюха обожнює путишествовать. Осінь дівчина зустріла на екзотичних Мальдівах. Вона завалила Instagram фото з курорту, кожен раз змінюючи купальники і локації. Фігура Вікі давно стала предметом заздрості і захоплення її підписників. Спортивна і підтягнута співачка може похвалитися хвилюючими вигинами і сталевим пресом – результатом посилених тренувань і здорового способу життя. На свіжих кадрах артистка красується в зеленому бікіні, що підкреслив її принади.

Віка вирішила побажати шанувальникам гарного дня за допомогою сонячного гарячого кадру. Вона позує серед буйної екзотичної зелені в смарагдом купальнику-бікіні. Пляжний лук співачка доповнила сонячними окулярами на пів-обличчя і шовковою хусткою.

Віка з НеАнгелів в бікіні схвилювала апетитними формами на гарячому фото

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Пізніше дівчина опублікувала веселе відео, зроблене на території вілли на Мальдівах. Вона показала свого "сусіда", який болаштувався на території, – ящірку. Рептилію анітрохи не бентежила присутність Вікі – вона спокійно сиділа на доріжці близько півгодини, а потім втекла. В об'єктив дівчини також потрапила джакузі і два душа, розташовані прямо на вулиці.

"У нас з'явився домашній улюбленець", - повідомила вона підписникам.

Шанувальники прийшли в захват від фігури Вікторії. Вони не шкодували для дівчини компліментів.

  • Шикарна фігура. А ящірка теж мила
  • Фігурка, супер
  • Красуня
  • Дуже красива дівчина!
  • Яка гарна фігура!
  • Красуня! Супер!
  • Як з обкладинки журналу фото! Краса!
  • Ти все красивіше і красивіше!
  • Вікторія, Ви надзвичайна красуня!
  • Яка Ви гарна!

Скріншот коментарів

До речі, Віка з НеАнгелів підкорила стрункістю в Юрмалі. Співачка в топі покрасувалася біля Балтійського моря.

Віка з НеАнгелів розкрила секрет вдалих пляжних фото Натхненна Віка з НеАгелов блиснула стрункими ніжками на морському березі
Новини України НеАнгелыВіка Смеюха
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