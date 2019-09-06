"Ідеальна фігура": Віка з НеАнгелів засипала мережу гарячими фото з відпочинку на Мальдівах

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Артистка насолоджується відпочинком на райських островах

Ефектна солістка групи НеАнгели Вікторія Смеюха вже встигла обзавестися красивою шоколадною засмагою за це літо - дівчина насолоджувалася сонячними ваннами в Одесі, Юрмалі і дачі своїх батьків. При цьому співачка, яка розкрила секрет вдалих пляжних фото, з задоволенням ділилась в мережі яскравими кадрами. Втім, багато з цих поїздок були пов'язані з роботою, але тепер вона нарешті вирушила у повноцінну відпустку.

Для розслабленого відпочинку на тлі красивих пейзажів Віка вибрала райські Мальдівські острови. Трохи відпочивши після перельоту, вона одразу ж вирушила на пляж і вже засипала мережу гарячими знімками в бікіні.

Так, на першому кадрі співачка злитному квітчастому купальнику лежить на гамаку, натягнутому над блакитною водою.

"Адаптація в новому часовому поясі після тривалого перельоту. Сил вистачило тільки на те, щоб розібрати речі і заснути ледь не на підлозі. (Майже добу не спати важкувато, чи знаєте) Але хіба можна довго спати, коли океан хвилюється і чекає? От і ми не змогли...Але варто нам побачити водичку блакитного кольору, як всі погані думки наче хвилею змило. Тепле, ласкаве і таке рідне, ніби я все життя провела поруч", - поділилася дівчина.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Далі вона показала кілька барвистих фото вже з пляжу. Віка в синьому бікіні ефектно позувала, лежачи на піску і стоячи на тлі пальм і води неймовірного бірюзового кольору.

"А ви теж любите вальяжно лежати на піску?" - поцікавилася виконавиця.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Наступний кадр вийшов по-справжньому спекотним і викликав ажіотаж серед фоловерів красуні. Артистка відображена у воді, вона запустила руки в волосся і млосно закрила очі, демонструючи свою фігуру у всій красі.

"Як важливо для жінки бути у гармонії з природою. Адже жінка черпає натхнення, перебуваючи серед красот нашої планети. Дорогі й улюблені мною жінки, я бажаю Вам завжди перебувати в гармонійному стані. Люблю вас", - зазначила Смеюха.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Наостанок Віка потішила шанувальників забавним відео, на якому вона біжить до води і зображує танцювальні па під музику.

"Я так вдячна Вам за приємні коментарі. Ви мої улюблені "неангелочки", - подякувала дівчина.

Відео: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Звичайно ж, підписники просто скупали співачку в компліментах, захоплюючись її розкішною фігурою і яскравими знімками і бажаючи відмінного відпочинку.

Така гарна)))))

Ну от як виходить підтримувати таке тіло?! Старанна, красива і талановита!

Природа красою тебе не обділила!

Неймовірна красуня .Тіло дуже круте

Шикарна

Приголомшлива зовнішність, ідеальна фигураю Віка - Принадність

Як же це красиво

Обалденная

Фантастичне фото

Фото в якому ідеально все)

найкрасивіша морська русалка

Фігура! Красуня.

Ви дуже гарна, як з картинки

Викусик, нереальна красуня, класного відпочинку!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, Віка з НеАнгелів вразила витонченою фігурою в Юрмалі. Співачка в спортивному топі позувала на тлі Балтійського моря.

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