Вика из НеАнгелов в бикини взволновала аппетитными формами на горячем фото

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица также показала необычного жителя ее виллы на Мальдивах

Украинская певица и участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха обожает путишествовать. Осень девушка встретила на экзотических Мальдивах. Она завалила Instagram фото с курорта, то и дело меняя купальники и локации. Фигура Вики давно стала предметом зависти и восхищения ее подписчиков. Спортивная и подтянутая певица может похвастаться волнительными изгибами и стальным прессом – результатом усиленных тренировок и здорового образа жизни. На свежих кадрах артистка красуется в зеленом бикини, подчеркнувшем ее достоинства.

Вика решила пожелать поклонникам хорошего дня с помощью солнечного горячего кадра. Она позирует среди буйной экзотической зелени в изумрудом купальнике-бикини. Пляжный лук певица дополнила солнечными очками на пол-лица и шелковым платком.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Позже девушка опубликовала забавное видео, сделанное на территории виллы на Мальдивах. Она показала своего "соседа", который обосновался на территории, – ящерицу. Рептилию нисколько не смущало присутствие Вики – она спокойно восседала на дорожке около получаса, а затем убежала. В объектив девушки также попала джакузи и два душа, расположенные прямо на улице.

"У нас появился домашний питомец", - сообщила она подписчикам.

Поклонники пришли в восторг от фигуры Виктории. Они не жалели для девушки комплиментов.

Шикарная фигура. А ящеричка тоже милая

Фигурка, супер

Красотка

Очень красивая девушка!

Какая хорошая фигура!

Красотка! Супер!

Как с обложки журнала фото! Красота!

Ты все краше и краше!

Виктория, Вы нереальная красотка!

Яка Ви гарна!

Скриншот комментариев

К слову, Вика из НеАнгелов покорила стройностью в Юрмале. Певица в топе покрасовалась возле Балтийского моря.