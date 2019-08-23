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Ось це талія! Віка з НеАнгелів вразила витонченою фігурою в Юрмалі

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.08.2019 - 17:49
Ось це талія! Віка з НеАнгелів вразила витонченою фігурою в Юрмалі
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка готується до виступу в Латвії

Учасниця групи НеАнгели Вікторія Смеюха, яка раніше розкрила секрет вдалих пляжних фото, прилетіла в Латвію, де у колективу повинен відбутися концерт. Артистка тут же відправилася в курортне місто на березі Балтійського моря Юрмалу, де встигла відвідати саундчек і прогулятися по пляжу.

На своїй сторінці в Instagram Віка поділилася кадрами, на яких вона зображена на тлі моря. Для прогулянки дівчина вибрала спортивні штани і кроп-топ синього кольору. Цей наряд вигідно підкреслив її осину талію і струнку фігурку, а сонцезахисні окуляри і білосніжна посмішка додали знімкам особливої атмосферності і чарівності.

Ось це талія! Віка з НеАнгелів вразила витонченою фігурою в Юрмалі

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Начебто оксамитовий сезон, а в Латвії тихо і спокійно. Але вечір буде феєричним та золотим. А ось чому золотим, дізнаєтеся ввечері. Слідкуйте за моїми сторі!" - співачка заінтригувала.

Ось це талія! Віка з НеАнгелів вразила витонченою фігурою в ЮрмаліОсь це талія! Віка з НеАнгелів вразила витонченою фігурою в Юрмалі

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фолловери поспішили захопитися її фігурою і особливо пружним пресом, залишивши компліменти в коментарях.

  • Фігурка звичайно шикарна
  • Ось це талія
  • Дуже красива, чарівна, стильна, гламурна, красива, мила, спортивна, бажана!
  • Прекрасна дівчина
  • Боже, яка ти худенька
  • Яка талія!!!

Ось це талія! Віка з НеАнгелів вразила витонченою фігурою в Юрмалі

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів в бікіні похвалилася розкішним загаром. Артистка зізналася, що дуже любить ефектом поцілованої сонцем шкіри.

Читайте також, як Віка Смеюха продовжує зачаровувати шанувальників яскравими вбраннями. При цьому в одному з останніх стильних образів солістку поп-групи НеАнгели навіть "переплутали" з нареченою.

Поцілована сонцем: Віка з НеАнгелів в бікіні похвалилася розкішним загаром "Вишенька на торті": Віка з НеАнгелів захопила образом в білій сукні на тлі величезної солодощі
Новини України Віка СмеюхаНеАнгелыфигура
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