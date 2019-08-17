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Поцілована сонцем: Віка з НеАнгелів в бікіні похвалилася розкішним загаром

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.08.2019 - 20:23
Поцілована сонцем: Віка з НеАнгелів в бікіні похвалилася розкішним загаром
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Віка з НеАнгелів продемонструвала фанатам сліпучу засмагу

Віка з НеАнгелів продовжує зачаровувати шанувальників своєю красою і шикарними фото, де вона демонструє чудову фігуру. На цей раз солістка "НеАнгелів" похвалилася розкішним загаром і показала тіло в яскравому червоно-чорному купальнику. Знімок Вікторія Смеюха опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Стрічка остаточно забарвилася в бронзово-літні відтінки! Вважаю, що нам всім подобається ходити з ефектом поцілованої сонцем шкіри. А цей дивовижний запах кремів і масел, який змішується з запахом моря і становить в такому поєднанні найбажаніший аромат літа. А ви любите себе засмаглою", - поцікавилася у підписників Вікторія.

Поцілована сонцем: Віка з НеАнгелів в бікіні похвалилася розкішним загаромФото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

В коментарях підписники Вікторії зробили їй безліч компліментів, а також відзначили її підтягнутий животик.

  • Звичайно люблю. Відразу ж інша людина.
  • Неймовірне поєднання такої талії і таких чудових ніжок! Просто захоплююся.
  • Дуже, дуже красива,чарівна, мила, стильна, сексуальна!
  • Вікторія, у Вас животик-мрія!!!) Поділіться відео тренувань, які допомагають Вам тримати його у формі.
  • Ми любимо тих засмаглих осіб, які люблять бути засмаглою.

Поцілована сонцем: Віка з НеАнгелів в бікіні похвалилася розкішним загаром

Поцілована сонцем: Віка з НеАнгелів в бікіні похвалилася розкішним загаром

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Читайте також, як Віка Смеюха продовжує зачаровувати шанувальників яскравими вбраннями. При цьому в одному з останніх стильних образів солістку поп-групи НеАнгели навіть "переплутали" з нареченою.

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів показала, як носити трендовий принт polka-dot. Віка зробила серію яскравих фото в Одесі.

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