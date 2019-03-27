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Коли весна, а за вікном – сніг: Катя Осадча повеселила дивним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2019 - 21:32
Коли весна, а за вікном – сніг: Катя Осадча повеселила дивним образом
Катя Осадча

Стиль проти погоди – Осадча показала дивний образ

Катя Осадча часто балує своїх шанувальників новими образами, особливо якщо врахувати, що на даний момент телеведуча активно знімає нові випуски популярної передачі "Світське життя". І слід зазначити, що ці зйомки досить продуктивні. Під час одного з останніх виходів, на щорічній церемонії вручення нагород "Людина року" саме з великої подачі Осадчої стало відомо про другу вагітності відомої української спортсменки Лілії Подкопаєвої. Тоді Осачдая опублікувала фото з Лілією і її коханим Ігорем Дубинським і привітала пару з майбутнім поповненням.

Буквально кожен день з самого ранку до пізнього вечора Катя Осадча "мотається" по зйомках і публікує на своїй instagram-сторінці різні образи. А сьогодні, 27 березня, показала підписникам кумедний вихід.

Так, у зв'язку з мінливою погодою в столиці (то дощ, то холодний сніг) багатьом було складно підібрати правильний наряд. І Осачдая – не виняток.

Телеведуча показала знімок, зроблений у ліфті, на якому позує в легкому літньому платті довжини міді, що декороване квітковим принтом. На ніжках – бежеві туфлі-човники. Їм в тон – капелюшок... При цьому на телеведучій – пухова дута куртка зеленого кольору, яка однозначно вибивається із загального ансамблю.

"Твій вигляд, коли на календарі весна, а за вікном – сніг", - з гумором підписала знімок Осадча.

Катя Осадча

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше стильні Осадча та Горбунов розчулили ніжним селфі. Знову-таки, фото було зроблено на церемонії "Людина року 2019". Зіркова пара буквально світиться від щастя.

Також до цього Катя Осадча зачарувала яскравим образом у квітчастій сукні-вишиванці від Юлії Магдич. І до речі, зверніть увагу, що пізніше у схожому платті  блиснула Ольга Сумська.

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