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Вагітна Лілія Подкопаєва вийшла у світ з новим нареченим (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2019 - 14:49
Вагітна Лілія Подкопаєва вийшла у світ з новим нареченим (фото)
Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Поки що Подкопаєва не коментує свій новий статус

Лілія Подкопаєва порадувала шанувальників чудовою новиною. Стало відомо, що іменита українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка 40-річна Лілія Подкопаєва чекає другу дитину. Цікаво, що першою таку важливу новину повідомила українська ведуча Катя Осадча, опублікувавши на своїй instagram-сторінці спільне фото, на якому поряд з ведучою "Світського життя" позують Подкопаєва зі своїм другим чоловіком – бізнесмен Ігор Дубинський (заручені).

Осадча зустріла вагітну Подкопаєву і Дубинського під час церемонії "Людина року", яка відбулася днями в Києві.

"Лілія Подкопаєва, вітаємо з майбутнім поповненням! Усі подробиці у Світському житті вже в суботу!!" – підписав яскравий знімок Катя Осадча.

Ігор Дубинський, Лілія Подкопаєва та Катя Осадча

Ігор Дубинський, Лілія Подкопаєва та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Відзначимо також, що на церемонію Подкопаєва прийшла у розкішній вечірній сукні на одне плече. На сукні – декор у вигляді срібної аплікації.

При цьому по фото видно лише ледь кругленький животик спортсменки. З чого можна зробити висновок, що, швидше за все, Лілія знаходиться на перших місяцях вагітності. Як би там не було, пара поки що не коментує і не розголошує цю інформацію.

На своїй instagram-сторінці Лілія Подкопаєва лише опублікувала кілька яскравих фото з церемонії, під руку і в обіймах свого обранця.

Вагітна Лілія Подкопаєва вийшла у світ з новим нареченим (фото)

Лілія Подкопаєва

Дубинський і Подкопаєва

Нагадаємо, що на даний момент Лілія виховує двох дітей: прийомного сина Вадима (народився у 2005 році) та доньку Кароліну, яку гімнастка народила в листопаді 2006 року. При цьому Аліна народилася у шлюбі від першого чоловіка Подкопаєвої з бізнесменом Тимофієм Нагорним. У січні 2009 року пара розійшлася.

Зараз лілія заручена з Ігорем Дубинським.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча полонила своїх підписників спортивним весняним look'ом.

Ми також повідомляли, що Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували собі європейські канікули і побували в особливому місці Мюнхена.

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Новини України Катя ОсадчаЛилия Подкопаева
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