Світяться від щастя: стильні Осадча та Горбунов розчулили ніжним селфі

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Зоряне сімейство відвідало премію "Людина року"

Популярна телеведуча Катя Осадча знову почала демонструвати шанувальникам свою любов до оригінальних головних уборів. Зовсім нещодавно вона відвідала церемонію нагородження премії YUNA 2019 в оригінальному чорному капелюшку, а пізніше показала ще один "лук" зі своєю коронною фішкою.

Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим шоувумен побувала на загальнонаціональній програмі "Людина року". Для виходу в світ вона обрала вбрання у червоних тонах, яке доповнила крислатим капелюхом того ж кольору. Ніжне селфі опублікував на своїй сторінці в Instagram чоловік Осадчої.

Сам він при цьому одягнений в чорний костюм з метеликом. Катя ніжно обіймає чоловіка, стоячи позаду, і вони обидва щасливо посміхаються в об'єктив.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Загальнонаціональна програма Людина року!! Ми на місці!" - підписав публікацію Горбунов.

Підписникам дуже сподобалося миле фото зіркової пари, вони відзначили в коментарях, що Катя і Юра виглядають просто чудово і прямо-таки світяться від щастя.

"Які ви гарненькі і милі!!";

"Ох, які ж ви гарні";

"Ух ти,які Ви класні!!!";

"Такі щасливі! Обличчя світяться";

"Які ж Ви класні і круті!!!";

"Як мило";

"Приємно дивитися на щасливий людей!!!";

"Двоє - під одним капелюхом";

"Від щастя світитесь, так тримати";

"Оообожнюю вашу пару! Юра,ви так мило посміхаєтесь...";

"Я і Сара кльова пара )))";

"Шикарне фото!" - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча полонила своїх підписників спортивним весняним look'ом.

Ми також повідомляли, що Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували собі європейські канікули і побували в особливому місці Мюнхена.