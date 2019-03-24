ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Світяться від щастя: стильні Осадча та Горбунов розчулили ніжним селфі

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.03.2019 - 11:45
Світяться від щастя: стильні Осадча та Горбунов розчулили ніжним селфі
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Зоряне сімейство відвідало премію "Людина року"

Популярна телеведуча Катя Осадча знову почала демонструвати шанувальникам свою любов до оригінальних головних уборів. Зовсім нещодавно вона відвідала церемонію нагородження премії YUNA 2019 в оригінальному чорному капелюшку, а пізніше показала ще один "лук" зі своєю коронною фішкою.

Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим шоувумен побувала на загальнонаціональній програмі "Людина року". Для виходу в світ вона обрала вбрання у червоних тонах, яке доповнила крислатим капелюхом того ж кольору. Ніжне селфі опублікував на своїй сторінці в Instagram чоловік Осадчої.

Сам він при цьому одягнений в чорний костюм з метеликом. Катя ніжно обіймає чоловіка, стоячи позаду, і вони обидва щасливо посміхаються в об'єктив.

Світяться від щастя: стильні Осадча та Горбунов розчулили ніжним селфі

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Загальнонаціональна програма Людина року!! Ми на місці!" - підписав публікацію Горбунов.

Підписникам дуже сподобалося миле фото зіркової пари, вони відзначили в коментарях, що Катя і Юра виглядають просто чудово і прямо-таки світяться від щастя.

"Які ви гарненькі і милі!!";

"Ох, які ж ви гарні";

"Ух ти,які Ви класні!!!";

"Такі щасливі! Обличчя світяться";

"Які ж Ви класні і круті!!!";

"Як мило";

"Приємно дивитися на щасливий людей!!!";

"Двоє - під одним капелюхом";

"Від щастя світитесь, так тримати";

"Оообожнюю вашу пару! Юра,ви так мило посміхаєтесь...";

"Я і Сара кльова пара )))";

"Шикарне фото!" - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча полонила своїх підписників спортивним весняним look'ом.

Ми також повідомляли, що Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували собі європейські канікули і побували в особливому місці Мюнхена.

Сяюча Катя Осадча полонила спортивним весняним look'ом Дівчина-весна: Катя Осадча зачарувала яскравим образом у квітчастій сукні
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбуновведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся