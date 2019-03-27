Ідеал жіночої краси: Ольга Сумська показала стрункі ніжки у сукні-вишиванці

Ольга Сумська

Сумська привітала всіх з днем театру

Ольга Сумська не даремно вважається однією з найкрасивіших жінок України. Іменита актриса в свої 52 роки виглядає просто шикарно і неймовірно молодо. Крім того, у Народної артистки України розкішна спортивна фігура. І нещодавно, Сумська дала своїм шанувальникам ще один привід захоплюватися нею.

Так, на своїй instagram-сторінці Сумська опублікувала нове фото, на якому позує в чудовому дизайнерському платті-вишиванці, яке виглядає немов золота парча. Наряд декорований вишивкою-гладдю у вигляді масивних польових квітів. На ніжках – золоті туфлі-човники в тон сукні. А на шиї – масивні намиста.

Ольга Сумська у сукні-вишиванці від Юлії Магдич

В такому образі Ольга Сумська з'явилася на щорічній церемонії Людина року, де зустрілася з Катею Осадчою і Лілією Подкопаєвою. І до речі, саме на минулій церемонії стало відомо про другу вагітність Лілії Подкопаєвої, яка прийшла на захід зі своїм нареченим.

Але повернемося до образу Сумської. На одному з недавніх фото Ольга позує сидячи. При цьому на фото видно стрункі ніжки акторки. Ольга позує в елегантній позі і вітає колег з днем театру.

"З ДНЕМ ТЕАТРУ! Незнані людям задуми Творц, І неосяжність світу незбагнена. Ми є усі акторами на сцені Театру, що ім'я йому - "Життя", - підписала знімок Ольга.

Прекрасна Ольга Сумська

Ольга Сумська та Катя Осадча

Шанувальники актриси також поспішили привітати свою улюбленицю з святом і, звичайно ж, залишити відгук під її новим образом.

Зі святому, наша незрівнянна красуня! Дякуємо за талант та відданість професії! Браво!

Як завжди, чудова!

З Днем театру, чудова Ольга!

Красуня!

Ви наша гордість, з святом вас!

Прекрасна, чарівна, мальовнича.

Ідеал жіночої краси!

Яка ж Ви гарна!

Оля, ви очаровашка! Нехай у Вас все будить тільки відмінно!

Яка жінка....

Ви приголомшлива жінка. Нехай береже Вас Бог.

До чого ж Ви жіночні і прекрасні!

Нагадаємо, раніше нестаріюча Ольга Сумська прославилася романтичним образом у зйомці для глянцю.

Також Ольга Сумська взяла участь в незвичайному "зоряному флешмобі" на день всіх закоханих. При цьому актриса поділилася унікальними фото з коханим, зробленими ще в 1991 році.