ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ідеал жіночої краси: Ольга Сумська показала стрункі ніжки у сукні-вишиванці

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2019 - 15:56
Ідеал жіночої краси: Ольга Сумська показала стрункі ніжки у сукні-вишиванці
Ольга Сумська

Сумська привітала всіх з днем театру

Ольга Сумська не даремно вважається однією з найкрасивіших жінок України. Іменита актриса в свої 52 роки виглядає просто шикарно і неймовірно молодо. Крім того, у Народної артистки України розкішна спортивна фігура. І нещодавно, Сумська дала своїм шанувальникам ще один привід захоплюватися нею.

Так, на своїй instagram-сторінці Сумська опублікувала нове фото, на якому позує в чудовому дизайнерському платті-вишиванці, яке виглядає немов золота парча. Наряд декорований вишивкою-гладдю у вигляді масивних польових квітів. На ніжках – золоті туфлі-човники в тон сукні. А на шиї – масивні намиста.

Ольга Сумська

Ідеал жіночої краси: Ольга Сумська показала стрункі ніжки у сукні-вишиванці

Ольга Сумська у сукні-вишиванці від Юлії Магдич

В такому образі Ольга Сумська з'явилася на щорічній церемонії Людина року, де зустрілася з Катею Осадчою і Лілією Подкопаєвою. І до речі, саме на минулій церемонії стало відомо про другу вагітність Лілії Подкопаєвої, яка прийшла на захід зі своїм нареченим.

Але повернемося до образу Сумської. На одному з недавніх фото Ольга позує сидячи. При цьому на фото видно стрункі ніжки акторки. Ольга позує в елегантній позі і вітає колег з днем театру.

"З ДНЕМ ТЕАТРУ! Незнані людям задуми Творц, І неосяжність світу незбагнена. Ми є усі акторами на сцені Театру, що ім'я йому - "Життя", - підписала знімок Ольга.

Ольга Сумська

Прекрасна Ольга Сумська

Ольга Сумська та Катя Осадча

Ольга Сумська та Катя Осадча

Шанувальники актриси також поспішили привітати свою улюбленицю з святом і, звичайно ж, залишити відгук під її новим образом.

  • Зі святому, наша незрівнянна красуня! Дякуємо за талант та відданість професії! Браво!
  • Як завжди, чудова!
  • З Днем театру, чудова Ольга!
  • Красуня!
  • Ви наша гордість, з святом вас!
  • Прекрасна, чарівна, мальовнича.
  • Ідеал жіночої краси!
  • Яка ж Ви гарна!
  • Оля, ви очаровашка! Нехай у Вас все будить тільки відмінно!
  • Яка жінка....
  • Ви приголомшлива жінка. Нехай береже Вас Бог.
  • До чого ж Ви жіночні і прекрасні!

Нагадаємо, раніше нестаріюча Ольга Сумська прославилася романтичним образом у зйомці для глянцю.

Також Ольга Сумська взяла участь в незвичайному "зоряному флешмобі" на день всіх закоханих. При цьому актриса поділилася унікальними фото з коханим, зробленими ще в 1991 році.

Такою її ще не бачили: Белла Хадід блищить на ексклюзивній цифровій обкладинці Vogue (відео) Стиль на любителя: образ Маші Єфросиніної викликав неоднозначну реакцію в мережі
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Ольга Сумськаактрисастиль
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся