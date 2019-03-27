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Когда весна, а за окном – снег: Катя Осадчая повеселила странным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.03.2019 - 21:32
Когда весна, а за окном – снег: Катя Осадчая повеселила странным образом
Катя Осадчая

Стиль против погоды – Осадчая показала причудливый образ

Катя Осадчая часто балует своих поклонников новыми образами, особенно если учесть, что на данный момент телеведущая активно снимает новые выпуски популярной передачи "Світське життя". И следует отметить, что съемки эти весьма продуктивны. Во время одног из последних выходов, на ежегодной церемонии вручения наград "Человек года" именно с большой подачи Осадчей стало известно о второй беременности именитой украинской спортсменки Лилии Подкопаевой. Тогда Осачдая опубликовала фото с Лилией и ее возлюбленным Игорем Дубинским и поздравила пару с будущим пополнением.

Буквально каждый день с самого утра до позднего вечера Катя Осадчая "мотается" по съемкам и публикует на своей instagram-страничке различные образы. А сегодня, 27 марта, показала подписчикам забавный выход.

Так, в связи с переменчивой погодой в столице (то дождь, то холодный снег) многим было сложно подобрать правильный наряд. И Осачдая – не исключение.

Телеведущая показала снимок, сделанный в лифте, на котором позирует в легком летнем платье длины миди, декорированное цветочным принтом. На ножках – бежевые туфли-лодочки. Им в тон – шляпка… При этом на телеведущей – пуховая дутая куртка зеленого цвета, которая однозначно выбивается из общего ансамбля.

"Твой вид, когда на календаре весна, а за окном – снег", - с юмором подписала снимок Осадчая.

Катя Осадчая

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее стильные Осадчая и Горбунов умилили нежным селфи. Опять-таки, фото было сделано на церемонии "Человек года 2019". Звездная пара буквально светится от счастья.

Также до этого Катя Осадчая очаровала ярким образом в цветастом платье-вышиванке от Юлии Магдыч. И кстати, обратите внимание, что позже в похожем платье блеснула Ольга Сумская.

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