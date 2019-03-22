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Дівчина-весна: Катя Осадча зачарувала яскравим образом у квітчастій сукні

Lite » Мода 22.03.2019 - 09:34
Дівчина-весна: Катя Осадча зачарувала яскравим образом у квітчастій сукні
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча приміряла ефектний наряд на зйомках свого шоу

Відома телеведуча Катя Осадча, яка разом з чоловіком Юрієм Горбуновим відпочила в Європі, влаштувавши собі канікули в Німеччині та Італії, вже повернулася додому і активно приступила до роботи. Для зйомок нового випуску програми "Світське життя" вона вибрала стильний і яскравий образ, який припав дуже до душі шанувальникам теледіви.

Фото в чудовому вбранні були опубліковані на сторінці шоу в Instagram. Осадча приміряла довге плаття з широким поясом і квітковим принтом у вигляді великих квіток, а доповнила образ оригінальною пов'язкою на голові і туфлями-човниками.

При цьому ведуча позувала разом з молодою співачкою Аліною Паш, яка, в свою чергу, вибрала красиву довгу вишиванку.

Дівчина-весна: Катя Осадча зачарувала яскравим образом у квітчастій сукні

 

Фото: Катя Осадча та Аліна Паш (instagram.com/svitsketv)

"Знаєте дівчину, йо?!! З Закарпаття із-за гір... Аліна Паш дебютує у "Світському житті! "- йдеться у підписі до публікації.

Дівчина-весна: Катя Осадча зачарувала яскравим образом у квітчастій сукні

Фото: Катя Осадча та Аліна Паш (instagram.com/svitsketv)

Користувачі мережі не змогли не похвалити оригінальну і дуже красиву сукню Осадчої.

"Фіалка розцвіла...";

"Файно так)";

"Сукня у Каті гарна, просто очей не відірвати";

"Катя, дуже гарне плаття";

"Дівчина-весна";

"Гарненькі , сукня супер", - пишуть підписники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча полонила чуттєвим фотосетом. Перед об'єктивом фотографа вона позувала в оригінальному платті з обробкою з пір'я.

Ми також писали, що Катя Осадча підкорила ефектним образом в облягаючому комбінезоні.

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Новини України Катя Осадчаобразведущая
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