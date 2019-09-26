Веселі Тодоренко і Топалов показали, як складають казки для сина (відео)

Зіркова пара впевнена, що за їх творінням захочуть зняти серіал
Молоді батьки Регіна Тодоренко і Влад Топалов вже трохи звиклися зі своєю новою роллю і примудряються встигати все - працювати, подорожувати і навіть відвідувати світські заходи. Звичайно, з малюком буває непросто - нещодавно у Михайла почали різатись зубки та його мамі довелося попрощатися зі сном на цілих п'ять діб. Однак вони не сумують і продовжують захоплювати шанувальників своїм оптимізмом і енергійністю.
Так як синочок вже трохи підріс, Регіна та Влад вирішили самі написати для нього казку. Процес створення "Казок для Майкла" ведуча зафіксувала на відео, яким поділилася на своїй сторінці в Instagram. За основу вони взяли пригоди Регіни в різних країнах, коли вона була ведучою тревел-шоу "Орел і Решка" - наприклад, зустріч з тигром!
На кумедному відео Регіна сидить на дивані і їсть, попутно згадуючи цікаві історії зі своїх поїздок, а Влад прикрашає їх і набирає на старій друкарській машинці. Телезірка з гумором зазначила, що тепер за їх творінням повинні зняти серіал.
Відео: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)
"#серіал #сказкиДляМайкла Представляємо вам гостросюжетний серіал! Ви більше ніде не знайде аналогів. Зовсім скоро це вийде на Netflix. І ось зараз у вас є можливість подивитися наш психоделічний шедевр, бо ми вже втомилися переглядати його і плакати. Прошу любити і жалувати! Я - Богиня Комедії @vladtopalovofficial P. S.: дякую моїм друзям @orelireshka_official за можливість побачити світ)" - прокоментувала Тодоренко.
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)
Підписники по достоїнству оцінили креатив і почуття гумору веселої парочки і залишили їм багато теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, Регіна Тодоренко довела до сліз зворушливим фото з сином Майклом.
Раніше Влад Топалов шокував одкровенням про те, як ледь не втопив сина під час купання.