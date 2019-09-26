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Веселі Тодоренко і Топалов показали, як складають казки для сина (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.09.2019 - 10:36
Веселі Тодоренко і Топалов показали, як складають казки для сина (відео)
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Зіркова пара впевнена, що за їх творінням захочуть зняти серіал

Молоді батьки Регіна Тодоренко і Влад Топалов вже трохи звиклися зі своєю новою роллю і примудряються встигати все - працювати, подорожувати і навіть відвідувати світські заходи. Звичайно, з малюком буває непросто - нещодавно у Михайла почали різатись зубки та його мамі довелося попрощатися зі сном на цілих п'ять діб. Однак вони не сумують і продовжують захоплювати шанувальників своїм оптимізмом і енергійністю.

Так як синочок вже трохи підріс, Регіна та Влад вирішили самі написати для нього казку. Процес створення "Казок для Майкла" ведуча зафіксувала на відео, яким поділилася на своїй сторінці в Instagram. За основу вони взяли пригоди Регіни в різних країнах, коли вона була ведучою тревел-шоу "Орел і Решка" - наприклад, зустріч з тигром!

На кумедному відео Регіна сидить на дивані і їсть, попутно згадуючи цікаві історії зі своїх поїздок, а Влад прикрашає їх і набирає на старій друкарській машинці. Телезірка з гумором зазначила, що тепер за їх творінням повинні зняти серіал.

Відео: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"#серіал #сказкиДляМайкла Представляємо вам гостросюжетний серіал! Ви більше ніде не знайде аналогів. Зовсім скоро це вийде на Netflix. І ось зараз у вас є можливість подивитися наш психоделічний шедевр, бо ми вже втомилися переглядати його і плакати. Прошу любити і жалувати! Я - Богиня Комедії @vladtopalovofficial P. S.: дякую моїм друзям @orelireshka_official за можливість побачити світ)" - прокоментувала Тодоренко.

Веселі Тодоренко і Топалов показали, як складають казки для сина (відео)

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники по достоїнству оцінили креатив і почуття гумору веселої парочки і залишили їм багато теплих відгуків.

  • Браво хлопці!!!Я Вас обожнюю!!!
  • це шедевр!!!!!!
  • Хахахха, класно, це дуже смішно
  • Що ви пили???
  • вийшло круте відео)
  • Просто ідеальна казка. Відео супер
  • Ай Молодці))Навчіть дітей фантазувати
  • Це шедевр, як же ви мені обидва подобаєтеся, хлопці!!!
  • Хлопці ви круті!
  • Мені дуже подобається Ваша сім'я. Щастя Вашій родині на довгі літа
  • Обожнюю Вас
  • Клас! Шедевр, чекаю продовження!

Веселі Тодоренко і Топалов показали, як складають казки для сина (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко довела до сліз зворушливим фото з сином Майклом.

Раніше Влад Топалов шокував одкровенням про те, як ледь не втопив сина під час купання.

Найсолодший поцілунок! Тодоренко довела до сліз зворушливим фото з синочком "У такій позі зустрічаю Влада": Тодоренко потішила нестримним веселощами з Топаловим
Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренкосын
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