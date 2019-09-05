"У нас немає особистого життя": Регіна Тодоренко зважилася на відверте зізнання

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Телеведуча записала одкровення на камеру

Регіна Тодоренко і Влад Топалов встигли пізнати всі принади батьківства. Телеведуча зізналася, що зараз у їх сина Михайла ріжуться зуби, тому його зіркові батьки не можуть виспатися. Зірка "Орла і Решки" повноцінно не відпочивала цілих п'ять днів і просто мріє про безтурботний сон. Також Регіна зважилася на ще одне особисте зізнання. У сторіз Instagram вона поділилася радісною подією для їх сім'ї.

Ведуча повідомила, що синочку Мишкові виповнилося дев'ять місяців. Хоч малюк і доставляє батькам чимало клопоту, - це приємні турботи, за які вони йому вдячні. Регіна вела запис з салону авто, в той час як Влад був за кермом. Він охоче підтверджував всі слова дружини, сказані нею на камеру.

"Зараз я хочу привітати свого чоловіка з визначною подією у нашому житті. Рівно дев'ять місяців тому у нас з'явився прекрасний чоловік, через якого ми не спимо, у нас немає побачень, у нас немає ніякого особистого життя. Зате ми самі щасливі батьки в світі, мені здається. Ми, правда, дуже щасливі. Хочу сказати тобі спасибі величезне за ці недосыпанные ночі. І я люблю тебе!" - звернулася розчулена молода мама до синочку.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Цього літа Регіна Тодоренко приїхала в рідну Одесу з синочком. Вона гуляла з малюком по вуличках Південної Пальміри, дихала морським повітрям, зустрічалася з друзями дитинства і юності, а також насолоджувалася українською домашньою кухнею.

Телеведуча не упустила можливість привітати Одесу з Днем міста і показала фото з романтичному образі з маленьким Мішею.