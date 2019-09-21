Найсолодший поцілунок! Тодоренко довела до сліз зворушливим фото з синочком

Телеведуча показала, як проводить час з малюком
Регіна Тодоренко, як і всі молоді мами, відчуває хронічний недосип і катастрофічний брак часу на себе, але це з лишком компенсує посмішкою її чарівного синочка Михайла. Нещодавно телеведуча розповіла, що у малюка почали різатись зубки і їй довелося попрощатися зі сном на цілих п'ять діб! Втім, енергійна зіркова мама вважає це дрібницями по сравению з радістю і щастям, яке приніс улюблений синок у її життя. Так, Регіна показала в instagram зворушливе фото з Мішею або, як називають його батьки, Майклом.
Зірка "Орла і Решки" лежить на траві. На ній – короткі спортивні шорти і біла блузка, на ногах – зручні кросівки. Вона тримає на руках Мішу і ніжно цілує синочка в лоб.
Підпис в цей раз у Регіни вийшов коротким – вона лише поцікавилася у передплатників, які у них плани на вікенд і додала хештег "вихідний". "У вас які плани на сьогодні?" - запитала ведуча.
Регіна Тодоренко з сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)
В першу чергу, увагу фоловерів привернула сімейна ідилія на знімку – щасливі мама і синок нікого не змогли залишити байдужим. Деякі з них зазначили, що кадр викликав у них сльози розчулення.
Скріншот коментарів
Раніше Влад Топалов шокував одкровенням про те, як ледь не втопив сина під час купання.