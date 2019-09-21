Найсолодший поцілунок! Тодоренко довела до сліз зворушливим фото з синочком

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Телеведуча показала, як проводить час з малюком

Регіна Тодоренко, як і всі молоді мами, відчуває хронічний недосип і катастрофічний брак часу на себе, але це з лишком компенсує посмішкою її чарівного синочка Михайла. Нещодавно телеведуча розповіла, що у малюка почали різатись зубки і їй довелося попрощатися зі сном на цілих п'ять діб! Втім, енергійна зіркова мама вважає це дрібницями по сравению з радістю і щастям, яке приніс улюблений синок у її життя. Так, Регіна показала в instagram зворушливе фото з Мішею або, як називають його батьки, Майклом.

Зірка "Орла і Решки" лежить на траві. На ній – короткі спортивні шорти і біла блузка, на ногах – зручні кросівки. Вона тримає на руках Мішу і ніжно цілує синочка в лоб.

Підпис в цей раз у Регіни вийшов коротким – вона лише поцікавилася у передплатників, які у них плани на вікенд і додала хештег "вихідний". "У вас які плани на сьогодні?" - запитала ведуча.

Регіна Тодоренко з сином (фото: instagram.com/reginatodorenko)

В першу чергу, увагу фоловерів привернула сімейна ідилія на знімку – щасливі мама і синок нікого не змогли залишити байдужим. Деякі з них зазначили, що кадр викликав у них сльози розчулення.

Саме миле фото за всю історію instagram

Так мило

Найсолодший поцілунок!

Солодкий, плюшевий Ведмедик

Які солодкі

Яка принадність

Яке чудове фото! Милота прям

Солодкий Малюк! Нехай буде щасливий і здоровий!

Які ви затишні сімейні, класні, веселі

Сльози розчулення , будьте здорові

Скріншот коментарів

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