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Сильно злякався: Топалов мало не втопив дитину у ванній

STYLERЖиття    21.09.2019 - 13:03
Сильно злякався: Топалов мало не втопив дитину у ванній
Топалов розповів про неприємному випадку зі своєю дитиною (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Зіркова пара розповіла про купання свого малюка

Регіна Тодоренко і Влад Топалов, які нещодавно зіграли весілля в Сорренто, стали гостями шоу "Вечірній Ургант", на якому Влад розповів про неприємний випадок з їх дитиною.

Молоді батьки розповідали Івану Урганту про те, з якими проблемами їм доводиться стикатися, і мова зайшла про те, що вміє робити їх 9-місячна дитина.

Регіна розповіла, що їхній син вміє пірнати і затримувати дихання під водою. На питання, як вони про це дізналися. Вони розповіли цікаву історію, яка сталася, коли дитині був лише місяць.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (відео: YouTube/Вечірній Ургант)

Влад купав малюка у ванні, та він вислизнув у нього з рук. Але потім швидко витягнув його з води. Коли Регіна зайшла подивитися, як там відбуваються справи, то побачила, переляканого чоловіка, який тримає перед собою сина.

"З тих пір ми вирішили віддати дитину на плавання. Нехай краще там навчиться", - розповіла Тодоренко.

Батьки розповіли, що хтось із них бере малюка і вони ходять з ним на заняття з плавання в спеціальну групу для маленьких дітей.

Регіна також зазначила, що вони з Владом дуже тривожні батьки і їм здається, що вони завжди щось роблять не так.

Нагадаємо, що весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова обійшлася їм у більш ніж 100 тисяч доларів.

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