"Ноги від вух": Леся Нікітюк в басейні похвалилася ідеальними формами в смугастому купальнику

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча ще нещодавно подорожувала по чорноморському узбережжю, а вже публікує фото з київської області

Леся Нікітюк, яка в рамках проекту "Ле маршрутка" зі знімальною командою досліджувала чорноморське узбережжя і захід України, щедро ділиться з шанувальниками свіжими кадрами. Після неймовірних одеських заходів на диких пляжах і локацій з горами херсонських кавунів, телеведуча показала, як розслабляється після утомливих знімальних днів.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)



Леся в Instagram опублікувала кілька кадрів, зроблених біля басейну в заміському клубі. На знімках Никитюк показала 49-й купальник зі своєї колекції і продемонструвала свою розкішну фігуру, змінивши кілька поз, що розбурхують уяву.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Relax...49-й купальник", - підписала розслаблені кадри знаменитість.

Шанувальники зазначили в коментарях, що Леся гарнішає з кожним днем і натякнули, щоб кумир не затягувала з черговим постом, адже вони вже чекають на демонстрацію чергового "ювілейного" 50-того купальника.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Купальник чума, хочеться назвати себе в ньому "попкорінка"

Леся, звідки купальник?)

Ну шикарно!

Це не красуня у смугастому купальнику - це тигриця на водопої)))

Ногі від вух)))

Queen

Класний купальник

Тепер цю воду можна назвати святою в ній же побувала Богиня

Як завжди прекрасна!

Дуже красива

У променях духовного прозріння!

Купальник схожий на відро для попкорну

Купальник схожий на обгортку з Макдональдс

Сонячний купальник



До речі, шанувальники творчості Лесі Никитюк відзначають, що після танцювального конкурсу Танці з зірками її фігура помітно змінилася, дівчина скинула зайві кілограми і виглядає підтягнутою. Тепер Леся з задоволенням демонструє свої шикарні форми в блозі, наприклад, нещодавно До речі, шанувальники творчості Лесі Никитюк відзначають, що після танцювального конкурсу Танці з зірками її фігура помітно змінилася, дівчина скинула зайві кілограми і виглядає підтягнутою. Тепер Леся з задоволенням демонструє свої шикарні форми в блозі, наприклад, нещодавно Леся продемонструвала свої накачані сідниці в велосипедках , чим викликала захват підписників.

А ще, Леся ділиться з блозі знімками незвичайних місць України, які вона відвідує подорожуючи в рамках проекту "Ле маршрутка". Ведуча показала фанатам озеро рожевого кольору, яка порівняла з кавуновим фрешем.

Крім того, піднявшись на гору кавунів в Херсоні Леся Нікітюк влаштувала цікавий квест для своїх підписників.