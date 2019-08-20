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"Ноги від вух": Леся Нікітюк в басейні похвалилася ідеальними формами в смугастому купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.08.2019 - 10:51
"Ноги від вух": Леся Нікітюк в басейні похвалилася ідеальними формами в смугастому купальнику
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча ще нещодавно подорожувала по чорноморському узбережжю, а вже публікує фото з київської області

Леся Нікітюк, яка в рамках проекту "Ле маршрутка" зі знімальною командою досліджувала чорноморське узбережжя і захід України, щедро ділиться з шанувальниками свіжими кадрами. Після неймовірних одеських заходів на диких пляжах і локацій з горами херсонських кавунів, телеведуча показала, як розслабляється після утомливих знімальних днів.

&quot;Ноги від вух&quot;: Леся Нікітюк в басейні похвалилася ідеальними формами в смугастому купальникуФото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)


Леся в Instagram опублікувала кілька кадрів, зроблених біля басейну в заміському клубі. На знімках Никитюк показала 49-й купальник зі своєї колекції і продемонструвала свою розкішну фігуру, змінивши кілька поз, що розбурхують уяву.

&quot;Ноги від вух&quot;: Леся Нікітюк в басейні похвалилася ідеальними формами в смугастому купальнику

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Relax...49-й купальник", - підписала розслаблені кадри знаменитість.

Шанувальники зазначили в коментарях, що Леся гарнішає з кожним днем і натякнули, щоб кумир не затягувала з черговим постом, адже вони вже чекають на демонстрацію чергового "ювілейного" 50-того купальника.

&quot;Ноги від вух&quot;: Леся Нікітюк в басейні похвалилася ідеальними формами в смугастому купальнику

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

  • Купальник чума, хочеться назвати себе в ньому "попкорінка"
  • Леся, звідки купальник?)
  • Ну шикарно!
  • Це не красуня у смугастому купальнику - це тигриця на водопої)))
  • Ногі від вух)))
  • Queen
  • Класний купальник
  • Тепер цю воду можна назвати святою в ній же побувала Богиня
  • Як завжди прекрасна!
  • Дуже красива
  • У променях духовного прозріння!
  • Купальник схожий на відро для попкорну
  • Купальник схожий на обгортку з Макдональдс
  • Сонячний купальник

До речі, шанувальники творчості Лесі Никитюк відзначають, що після танцювального конкурсу Танці з зірками її фігура помітно змінилася, дівчина скинула зайві кілограми і виглядає підтягнутою. Тепер Леся з задоволенням демонструє свої шикарні форми в блозі, наприклад, нещодавно Леся продемонструвала свої накачані сідниці в велосипедках, чим викликала захват підписників.

А ще, Леся ділиться з блозі знімками незвичайних місць України, які вона відвідує подорожуючи в рамках проекту "Ле маршрутка". Ведуча показала фанатам озеро рожевого кольору, яка порівняла з кавуновим фрешем.

Крім того, піднявшись на гору кавунів в Херсоні Леся Нікітюк влаштувала цікавий квест для своїх підписників.

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