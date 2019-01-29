"Несподівано": Христина Соловій розбурхала мережу знімок топлес

Фото: Христина Соловій (instagram.com/soloviyka)

Зірка взяла участь у флешмобі з метою захисту тварин

Популярна українська співачка Христина Соловій, яка зняла у своєму новому кліпі найпопулярнішого відеоблогера, вразила шанувальників несподіваним фото - зірка позувала топлес. Відвертий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Раніше у неї таких фото не було, тому він викликав резонанс серед підписників.

Як пояснила Христина, таким чином вона взяла участь у флешмобі #знімайхутро, який закликає відмовитися від натурального хутра тварин.

"Краще оголені, ніж в хутрі! Долучаюсь до флеш-мобу #знімайхутро та підтримую боротьбу @uanimals.official за відмову від натурального хутра. В XXI столітті хутро перетворюється на криваве жлобство, а шуба стає найгіршим подарунком. Долучайтеся!" - написала Соловій.

Фото: Христина Соловій (instagram.com/soloviyka)

Більшість фанів підтримали співачку і зазначили, що теж проти носіння хутра, хоча знайшлися й такі, які вважають, що для цього не обов'язково було оголюватися.

"Але красуня!", "Підтримую", "Без одягу вам теж дуже гарно", "Повністю згодна. Я проти шуб з безневинних, чудових тварин. Вони живі істоти. І вони також хочуть жити, як і всі ми", "Така природня", "Ти неймовірна", "Яка ти красива", - пишуть одні підписники.

"Чого знаменитості тільки не придумають лиш би виправдати свої оголені знімки", "Єм, не думаю, що для боротьби з вбивством тварин обов'язково "оголюватись". Посил-супер. Спосіб подачі - ні", "Навіщо оголюватися, їм можна допомогти оголошенням чі публікацією до заклику захисту тварин, однаково безуспішно. Христина ві гарна, але вас ми любимо за ваші пісні і голос Солов'солов'їний", - вважають інші.

Скріншот коментарів (instagram.com/soloviyka)

Нагадаємо, в жовтні Соловій Христина представила "особистий" альбом "Любий Друг".

До речі, Христина Соловій різко висловилася про російську музику.