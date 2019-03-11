Вічно 16-річна: Наталія Водянова зачарувала молодістю і ультрастильним макіяжем

Модель порадувала шанувальників новими фото

Наталья Водянова относится к звездам, активно ведущим свои соцсети. На ее странице в Instagram регулярно появляются новые фото и видео. Но чаще они посвящены модным событиям, благотворительным ивентам, показам, рекламным кампаниям, детям и семье. А обычных селфи в ее микроблоге практически нет.

Тем приятнее был сюрприз для ее поклонников, когда сегодня она опубликовала фото без повода с простой милой подписью: "Счастливого понедельника, счастливых сердец! Всем хорошей недели".

На снимке она разве что отметила изысканные ювелирные изделия, украшающие ее руку: @Chopard. Но, безусловно, не они привлекли внимание фолловеров, а красота и свежесть супермодели. "Голубоглазое чудо", "Наталья, восхищаюсь вашей красотой!", "Вечно 16-летняя", "Ну какой же главный секрет такой красивой кожи?", "Прям глаз не оторвать! Красавица!", "Волшебная!" – засыпали они Наталью.

Отметим, что недавно Водяновой исполнилось 37 лет!

37-летняя Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Но больше всего лестных отзывов собрал макияж Натальи в золотисто-бежевых тонах: идеальный тон, песочно-коричневые тени, небольшие стрелки и нежно-розового оттенка помада. "Идеальный макияж", "Какая роскошная помада", "Нюдовый мейк как раз на весну!", "Вы очень красивы! Подскажите, что за помада?", "Очень красивый тон лица и что за помада!"

Разумеется, поклонники тут же попросили рассказать о секретах создания этого макияжа. Но Наталья, крайне редко отвечающая своим подписчикам, и в этот раз не стала распространяться. Хотя секрет своей роскошной укладки все же раскрыла: Balmain Hair Salon. Это один из любимых салонов красоты Натальи, мастерам которого она доверяет восстановление волос после многочисленных съемок и укладок.

Напомним, ранее Наталья Водянова блистала на благотворительном мероприятии в стильным красно-желтом костюме с орнаментом "гусиная лапка".

Также Наталья Водянова, Катрин Денев, Алисия Викандер и другие звезды посетили показ Louis Vuitton на парижской неделе моды.