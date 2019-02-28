Наталії Водяновій 37: секрети краси і стрункості супермоделі

Наталя Водянова (колаж: LITE)

Знаменита супермодель сьогодні відзначає 37-річчя

Іменита супермодель Наталія Водянова святкує 28 лютого день народження — їй виповнилося 37 років.

Модель, філантроп і мати п'ятьох дітей Наталя Водянова — особистість унікальна, вважається вже практично казковим персонажем. Про те, як дівчинці з Нижнього Новгорода вдалося побудувати карколомну кар'єру в світі моди, до цих пір ходять легенди. А при цьому ще й зберегти чистоту і доброту, про що свідчить інша віха її шляху, присвячена благодійності та діяльності Фонду "Оголені серця". Ще один вічний предмер розмов – ангельська нев'януча зовнішність супермоделі, якій сьогодні виповнюється 37 років. Досліджуємо секрети її краси.



№1 Харчування

"Вічно молода" Наталія Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Мабуть, почати варто з того, що Наталя відома не тільки своїми "культовими" бровами, з блакитними очима, ідеальною шкірою і стрункою дівочою постаттю незважаючи на народження п'ятьох дітей. Ще одна риса визнаної красуні – скромність. В інтерв'ю вона зізнається, що вічно знаходить у себе масу недоліків і не вважає себе такою вже привабливою. А на запитання підписників про секрети стрункості любить відповідати в такому дусі: "Навіщо вам мої поради, ви та сама красуня". Але тим не менш, дещо вона розповіла.

Наталя Водянова дотримується балансу в цілому (фото: instagram.com/natasupernova)

Наприклад, Наталія давним-давно перейшла на дієту по групі крові. На такий крок вона зважилася не тому, що страждала від зайвої ваги. Виключивши з раціону невідповідні її типу продукти, вона вирішувала інші питання: з травленням і зі шкірою. Але потрібно визнати, на фігурі таке харчування теж позначається відмінно. До речі, вона не дотримується дієти фанатично. За словами Наталі, вона обожнює життя і не любить собі ні в чому відмовляти. Головне – баланс. Приміром, тістечка і тортики дозволяє собі приблизно раз на тиждень, іноді любить доповнити вечерю келихом хорошого вина. А в інший час харчується в основному правильно і п'є багато води.

№2 Спорт

Наталя Водянова воліє займатися йогою (фото: instagram.com/natasupernova)

Активність – ще один ключик до стрункості. Сюди можна віднести як постійні роз'їзди Наталії і прогулянки з дітьми, так і її захоплення спортом. До речі, вона не відноситься до того типу моделей, хто любить викладати в мережу кожен похід в зал. Але все ж деколи ділиться з підписниками знімками з занять, частіше йогою. За словами моделі, вони потрібні не тільки для тіла. Не менш корисні вони для розуму, спокою і відчуття внутрішньої сили. На жаль, часом із-за завантаженості виділити час на заняття дуже складно, розповідає Водянова. Іноді вона замінює їх катанням на велосипеді, бігом, або ще одним з її улюблених хобі – танцями.

№3 Догляд

Звичайно, Наталія Водянова не обходиться без улюблених б'юті-середньо (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя – одна з небагатьох знаменитостей, хто уникнув захоплення уколами краси і втручання пластичних хірургів. Вона не боїться знімків крупним планом, на яких часом помітні і недоліки, наприклад, зморшки. А як сама пожартувала, що кращий її друг – пудра для маскування кіл під очима. При цьому на негативні коментарі, які часом з'являються на її сторінці під подібними фото, просто не реагує. З чого ж складається її б'юті-рутина? Улюблені креми Наталії: Super Aqua day і Super Aqua night від будинку Guerlain, амбасадором якого вона є вже багато років. Також вона обожнює маски для обличчя, масажі, а також різноманітні процедури для шкіри і волосся, яким намагається приділити хоч кілька годин на місяць.

Прекрасна Наталя Водянова відсвяткувала 37-річчя (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, Наталя Водянова відвідала показ нової колекції Dior в Парижі разом зі своєю молодшою сестрою Христиною. Дівчата підібрали в тон суконь одна ондної.

Також Наталя прийшла на показ улюбленого бренду під ругу з коханим - бізнесменом Антуаном Арно.