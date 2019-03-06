Просто і зі смаком: Наталія Водянова блищить на благодійному заході

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель продовжує активно брати участь у благодійності

У супермоделі і філантропа Наталії Водянової що не день, то подія. Так, ще недавно вона брала участь у показі Stella McCartney, 5 березня блищала на показі Louis Vuitton в Парижі, а сьогодні відправилася в Лондон на благодійний захід WE Day, організований компанією WE Charity.

"Сьогодні я буду говорити з дітьми від 10-ти до 14-ти років про період і важливості гендерної рівності", – написала співачка у своєму мікроблозі.



Для виступу вона вибрала стильний червоно-жовтий костюм з орнаментом "гусяча лапка": довгий піджак з великими кишенями і коротка спідниця відмінно поєднуються з молочного відтінку топом, а ще – милими значками-брошками у вигляді сердечка і емблеми власного додатка Elbi. "Вся справа в правильних аксесуарах", – жартівливо підписала вона своє фото. Доповнили образ проста укладка і мінімум макіяжу.

Наталя Водянова на благодійний захід WE Day (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя як завжди багато знімала, фотографувала і викладала безліч сторіз "з місця події". До речі, спікерами на цьому заході також були інші зіркові гості, серед яких давня подруга супермоделі Ніколь Шерзінгер і Наомі Кемпбелл. Після офіційної частини всіх гостей чекав концерт. Ще одним сюрпризом для публіки стала поява на сцені герцога і герцогині Сассекских. "Так, це принц Гаррі і Меган Маркл", – повідомила Наталія своїм фоловерам.

Стильна Наталія Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, Наталія Водянова, яка нещодавно відзначила 37-річчя, багато часу приділяє благодійним проектам: в 2004-му році вона заснувала власний фонд "Оголені серця", який займається собором коштів для дітей з особливостями розвитку і будівництвом дитячих площадщок. А також встигає займатися вихованням своїх власних дітей: Лукаса, Неви, Віктора, Максима і Романа.

До речі, на честь дня народження ми писали про секрети краси і стрункості Наталії Водянової.