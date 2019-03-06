Наталя Водянова, Катрін Деньов, Алісія Вікандер та інші зірки на показі Louis Vuitton

Наталя Водянова (фото: Louis Vuitton)

Шоу знаменитого бренду в Парижі зібрало рекордну кількість знаменитостей

Показ Louis Vuitton став одним з найбільш очікуваних на Тижні моди в Парижі та обговорюваних в мережі. Здається, організатори шоу готувалися не на жарт здивувати і вразити гостей і модних критиків. І почали вони з декорацій. Щоб по максимуму підкреслити еклектичність нової колекції від Ніколя Жескьера – креативного директора, відповідального за жіночі колекції бренду, вони перетворили Лувр у міні-копію Центру Помпіду. Численні кольорові сходи, труби, ескалатори, металеві нагромадження... Відірвати від цієї пишноти могли тільки самі моделі в речі з нової осінньо-зимової колекції 2019/2020 Louis Vuitton.

Декорації показу Louis Vuitton

У ній переплелися безліч різних ідей і підтекстів, але самим явним з них стала стилістика 80-х. Відмітні особливості колекції: неонові відтінки, рукави-ліхтарики, широкі пояси, штани із завищеною талією, спортивні костюми, укорочені куртки, взуття на низькому ходу, а ще безліч незвичайних деталей, включаючи шкіряні шапочки, вже названі негласним маст-хэвом нового сезону. Також не можна не відзначити захоплення Ніколя принтом: леопардовий, квітковий, клітка і навіть їх поєднання. Моделі дефілювали під характерний мікс фанку, поп і електроніки, який також допоміг гостям "переміститися в часі.

Катрін Деньов на показі Louis Vuitton

Емма Стоун

Карлі Клосс

Наталя Водянова

Алісія Вікандер

Сієнна Міллер

Зрозуміло, настільки феєричне шоу не могло пройти без безлічі зоряних гостей. Тут були Наталія Водянова і Антуан Арно, Катрін Деньов, Сієнна Міллер, Хлоя Морец, Ніна Добрев, Карлі Клосс, Віллоу Сміт, Лора Харрієр, Емма Робертс, незмінні амбасадор бренду – Леа Сейду, Алісія Вікандер, Емма Стоун, Дженніфер Коннелі – і інші знаменитості.

Нова колекція Louis Vuitton осінь-зима 2019/2020 (фото: vogue.ua)

Нагадаємо, Тиждень моди в Парижі став фінальним у низці модних "віків" після Нью-Йорка, Лондона і Мілана.

При цьому 5 березня у Парижі представили останню колекцію Карла Лагерфельда для Chanel.

Цікаво, що саме на знаковому для бренду показі Моніка Белуччі вперше вийшла у світ з молодим бойфрендом.