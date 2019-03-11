Вічно 16-річна: Наталія Водянова зачарувала молодістю і ультрастильним макіяжем

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель порадувала шанувальників новими фото

Наталя Водянова відноситься до зірок, які активно ведуть свої соцмережі. На її сторінці в Instagram регулярно з'являються нові фото і відео. Але частіше вони присвячені модним подіям, благодійним івентам, показам, рекламним кампаніям, дітям і родині. А звичайних селфі в її мікроблозі практично немає.

Тим приємніше був сюрприз для її шанувальників, коли сьогодні вона опублікувала фото без приводу з простою милою підписом: "Щасливого понеділка, щасливих сердець! Всім гарної тижня".

На знімку вона хіба що зазначила вишукані ювелірні вироби, що прикрашають її руку: @Chopard. Але, безумовно, не вони привернули увагу фоловерів, а краса і свіжість супермоделі. "Блакитнооке диво", "Наталя, захоплююся вашою красою!", "Вічно 16-річна", "Ну який же головний секрет такої гарної шкіри?", "Прям очей не відірвати! Красуня!", "Чарівна!" – засипали вони Наталю.

Зазначимо, що нещодавно Водяновій виповнилося 37 років!

37-річна Наталія Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Але найбільше схвальних відгуків зібрав макіяж Наталії в золотисто-бежевих тонах: ідеальний тон, пісочно-коричневі тіні, невеликі стрілки і ніжно-рожевого відтінку помада. "Ідеальний макіяж", "Яка розкішна помада", "Нюдовый мейк якраз на весну!", "Ви дуже красиві! Підкажіть, що за помада?", "Дуже гарний тон обличчя і що за помада!"

Звісно, шанувальники тут же попросили розповісти про секрети створення цього макіяжу. Але Наталя, вкрай рідко відповідає своїм підписникам, і в цей раз не стала поширюватися. Хоча секрет своєї розкішної зачіски все ж розкрила: Balmain Hair Salon. Це один з улюблених салонів краси Наталії, майстрам якого вона довіряє відновлення волосся після численних зйомок і укладок.

Нагадаємо, раніше Наталя Водянова блищала на благодійному заході в стильному червоно-жовтому костюмі з орнаментом "гусяча лапка".

Також Наталя Водянова, Катрін Деньов, Алісія Вікандер та інші зірки відвідали показ Louis Vuitton на паризькому тижні моди.