"Ваша копія": Аніта Луценко опублікувала зворушливе фото з донькою

Користувачі відзначили, що дочка дуже схожа на свою маму
Спортсменка та фітнес-тренер Аніта Луценко, яка раніше розповідала про правильний підбор вітамінів, опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram миле фото з дочкою.
Як відомо, перший час знаменитість довго оберігала дитину від зайвої уваги, проте нещодавно вирішила нарешті перестати її приховувати. Тепер зоряна мама і її дочка прикрашають обкладинку журналу Viva, а Луценко викладає спільні фото зі своєю дитиною.
Фото: (instagram.com/anitasporty)
Користувачам знімок здався досить милим. Коментатори також зазначили, що дочка дуже схожа на свою маму:
"У Вас неймовірно красива дочка";
"Гарні дівчата";
"Ваша копія";
"Близнята";
"Прекрасні";
Скріншот: (instagram.com/anitasporty)
Раніше Аніта Луценко давала цінні рекомендації, як самостійно прибрати м'язовий спазм.
До речі, Аніта Луценко опублікувала комплекс вправ, які допоможуть зміцнити спину і уникнути сутулості.
Нагадаємо, що Аніта Луценко розповіла про поширені міфи щодо ідеальної ваги.