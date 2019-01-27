"Ваша копія": Аніта Луценко опублікувала зворушливе фото з донькою

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Користувачі відзначили, що дочка дуже схожа на свою маму

Спортсменка та фітнес-тренер Аніта Луценко, яка раніше розповідала про правильний підбор вітамінів, опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram миле фото з дочкою.

Як відомо, перший час знаменитість довго оберігала дитину від зайвої уваги, проте нещодавно вирішила нарешті перестати її приховувати. Тепер зоряна мама і її дочка прикрашають обкладинку журналу Viva, а Луценко викладає спільні фото зі своєю дитиною.

Фото: (instagram.com/anitasporty)

Користувачам знімок здався досить милим. Коментатори також зазначили, що дочка дуже схожа на свою маму:

"У Вас неймовірно красива дочка";

"Гарні дівчата";

"Ваша копія";

"Близнята";

"Прекрасні";

Скріншот: (instagram.com/anitasporty)

Раніше Аніта Луценко давала цінні рекомендації, як самостійно прибрати м'язовий спазм.

До речі, Аніта Луценко опублікувала комплекс вправ, які допоможуть зміцнити спину і уникнути сутулості.

Нагадаємо, що Аніта Луценко розповіла про поширені міфи щодо ідеальної ваги.