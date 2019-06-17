"У ліжку з красунчиком": Тодоренко потішила ранковим фото з Топаловим

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко сповнена ентузіазму й енергії. Шанувальники дивуються, як у дівчини вистачає сил на реалізацію багатьох проектів, нескінченні зйомки, та ще й спілкування з чоловіком, музикантом, Владом Топаловим і дозвілля з синочком Михайлом? Регіна буквально вражає і заряджає своїм позитивом і хорошим настроєм – вона завжди вміє залишатися веселою і пустотливою, незважаючи на втому і катастрофічну нестачу вільного часу. В Instagram вона опублікувала кумедні фото і відео з веселими ефектами та спеціальними масками, які буквально змінили весь її зовнішній вигляд до невпізнанності.

У ролику Регіна і Влад змагаються у вимовлянні скоромовок, їх голоси смішно спотворені практично до невпізнання, так само, як і обличчя.

Схоже, музикантові вдалося взяти реванш, а його дружина хоч не впоралася із завданням, зате забезпечила гарний настрій собі і підписникам.

А ось постільний знімок пари вийшов не менш смішним, ніж їхні вправи для дикції. І якщо Влад на фото виглядає як зазвичай, правда, дещо заспаним, то Регіна знову вирішила приміряти кумедну insta-маску з окулярами і зубами, що стирчали.

"У ліжечку з красенем", - залишила вона смішний хештег під фото.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники зіркової сім'ї оцінили їх почуття гумору і залишили кумедні коментарі під кадрами.

"Регіна! Красуня! У всіх образах гарненька!", "Яка мила і смішна!", "Ха-ха-ха! Жодне гумористичне фото!", "Хлопці, ви такі класні", "Дуже мені подобається ваш гумор і самоіронія!", "Це дуже смішно, Ви супер!", "Такі милі", "Катя Пушкарьова", "Симпатюлечка", - писали фоловери.

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Влад Топалов показав смішне відео зі святкування дня народження дружини Регіни Тодоренко.

До Речі, чоловік Регіни Тодоренко, музикант Влад Топалов привітав кохану дружину і залишив для неї оригінальне побажання.