"В постели с красавчиком": Тодоренко позабавила утренним фото с Топаловым

Популярная телеведущая Регина Тодоренко полна энтузиазма и энергии. Поклонники недоумевают, как у девушки хватает сил на реализацию множества проектов, бесконечные съемки, да еще и общение с мужем, музыкантом Владом Топаловым и досуг с сынишкой Михаилом? Регина буквально поражает и заряжает своим позитивом и хорошим настроением – она всегда умеет оставаться веселой и озорной, невзирая на усталость и катастрофическую нехватку свободного времени. В Instagram она опубликовала забавные фото и видео с веселыми эффектами и специальными масками, которые буквально преобразили весь ее внешний вид до неузнаваемости.

В ролике Регина и Влад соревнуются в произношении скороговорок, их голоса смешно искажены практически до неузнаваемости, так же, как и лица.

Похоже, музыканту удалось взять реванш, а его жена хоть не справилась с задачей, зато обеспечила хорошее настроение себе и подписчикам.

А вот постельный снимок пары вышел не менее потешным, чем их упражнения для дикции. И если Влад на фото выглядит как обычно, правда, несколько заспанным, то Регина снова решила примерить забавную insta-маску с очками и торчащими зубами.

"В постельке с красавчиком", - оставила она смешной хештег под фото.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники звездной семьи оценили их чувство юмора и опубликовали забавные комментарии под кадрами.

"Регина! Красотка! Во всех образах хороша!", "Какая милая и смешная!", "Ха-ха-ха! Какое юморное фото!", "Ребята вы такие классные", "Очень мне нравится ваш юмор и самоирония!", "Это очень смешно, Вы супер!", "Такие милые", "Катя Пушкарева", "Симпатюлечка", - писали фолловеры.

Скриншот комментариев (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Влад Топалов показал смешное видео с празднования дня рождения жены Регины Тодоренко.

Кстати, муж Регины Тодоренко, музыкант Влад Топалов поздравил любимую жену и оставил для нее оригинальное пожелание.