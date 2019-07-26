"В обіймах кавалера": Наталія Могилевська розбурхала мережу фото з Одеси

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка поєднує роботу з відпочинком біля моря

Наталя Могилевська відправилася в Одесу, де днями дебютувала у складі "Жіночого кварталу". Артистка вирішила не втрачати час і поєднати роботу з відпочинком біля моря. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася забавним фото, яке вразило її шанувальників - адже співачка показала, з ким вона проводить час на курорті.

На знімку Наталія відображена в обіймах величезного білого ведмедя. Швидше за все, це людина, одягнена в плюшевий костюм ведмедика, при цьому звір вийшов значно вище звичайної людини. Виконавиця, одягнена в стильне чорне плаття з сріблястим принтом, забавно зобразила томний вираз обличчя.

"Ах, Одеса...В обіймах кавалера. Хто вже цього літа встиг відпочити?" - прокоментувала фото Могилевська.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Підписники української артистки оцінили її гумор і залишили безліч позитивних відгуків під знімком.

Акуратніше, у нього морда рішуча

Налякала ...ведмедя...Могилевська..своїм..жіночим..лібідо

Ух ти! Класне фото, і я собі таке хочу

Класний мішшка

Ми теж там були вчора. Ви Супер, така енергійна і позитивна.

Класна! Стільки кайфу у погляді

Мерещицааааа, велика чи мала медведицаа

Під фото хочеться написати "Я завелася, зупини мене"

Замерзла?

Здрастуй, плюшевий ведмедик

Наталочко Така Милашенька. Обожнюю

Ви як завжди прекрасні! ми зараз в Одесі,це приголомшливий місто!

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, загадкова Наталя Могилевська підкорила ніжністю на тлі заходу в Єгипті.

Раніше Наталія Могилевська розповіла, на що готова піти заради шанувальників. На честь одного мільйона підписників в Instagram співачка "з'їла" лимон на відео.

Також стрункіша Наталя Могилевська в купальнику показала, як релаксує на лоні природи.