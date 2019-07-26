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"В обіймах кавалера": Наталія Могилевська розбурхала мережу фото з Одеси

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.07.2019 - 12:56
"В обіймах кавалера": Наталія Могилевська розбурхала мережу фото з Одеси
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка поєднує роботу з відпочинком біля моря

Наталя Могилевська відправилася в Одесу, де днями дебютувала у складі "Жіночого кварталу". Артистка вирішила не втрачати час і поєднати роботу з відпочинком біля моря. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася забавним фото, яке вразило її шанувальників - адже співачка показала, з ким вона проводить час на курорті.

На знімку Наталія відображена в обіймах величезного білого ведмедя. Швидше за все, це людина, одягнена в плюшевий костюм ведмедика, при цьому звір вийшов значно вище звичайної людини. Виконавиця, одягнена в стильне чорне плаття з сріблястим принтом, забавно зобразила томний вираз обличчя.

"Ах, Одеса...В обіймах кавалера. Хто вже цього літа встиг відпочити?" - прокоментувала фото Могилевська.

&quot;В обіймах кавалера&quot;: Наталія Могилевська розбурхала мережу фото з Одеси

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Підписники української артистки оцінили її гумор і залишили безліч позитивних відгуків під знімком.

  • Акуратніше, у нього морда рішуча
  • Налякала ...ведмедя...Могилевська..своїм..жіночим..лібідо
  • Ух ти! Класне фото, і я собі таке хочу
  • Класний мішшка
  • Ми теж там були вчора. Ви Супер, така енергійна і позитивна.
  • Класна! Стільки кайфу у погляді
  • Мерещицааааа, велика чи мала медведицаа
  • Під фото хочеться написати "Я завелася, зупини мене"
  • Замерзла?
  • Здрастуй, плюшевий ведмедик
  • Наталочко Така Милашенька. Обожнюю
  • Ви як завжди прекрасні! ми зараз в Одесі,це приголомшливий місто!

&quot;В обіймах кавалера&quot;: Наталія Могилевська розбурхала мережу фото з Одеси

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, загадкова Наталя Могилевська підкорила ніжністю на тлі заходу в Єгипті.

Раніше Наталія Могилевська розповіла, на що готова піти заради шанувальників. На честь одного мільйона підписників в Instagram співачка "з'їла" лимон на відео.

Також стрункіша Наталя Могилевська в купальнику показала, як релаксує на лоні природи.

Загадкова Наталя Могилевська підкорила ніжністю на фоні заходу сонця Наталя Могилевська показала, на що готова заради шанувальників (відео)
Новини України Наталя Могилевськаотдых
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