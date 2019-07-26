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"В объятьях кавалера": Наталья Могилевская взбудоражила сеть фото из Одессы

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.07.2019 - 12:56
"В объятьях кавалера": Наталья Могилевская взбудоражила сеть фото из Одессы
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица совмещает работу с отдыхом у моря

Наталья Могилевская оправилась в Одессу, где на днях дебютировала в составе "Женского квартала". Артистка решила не терять время и совместить работу с отдыхом у моря. На своей странице в Instagram она поделилась забавным фото, которое впечатлило ее поклонников - ведь певица показала, с кем она проводит время на курорте.

На снимке Наталья запечатлена в объятиях огромного белого медведя. Скорее всего, это человек, одетый в плюшевый костюм мишки, при этом зверь получился значительно выше обычного человека. Исполнительница, одетая в стильное черное платье с серебристым принтом, забавно изобразила томное выражение лица.

"Ах Одесса...В объятьях кавалера. Кто уже этим летом успел отдохнуть?" - прокомментировала фото Могилевская.

&quot;В объятьях кавалера&quot;: Наталья Могилевская взбудоражила сеть фото из Одессы

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Подписчики украинской артистки оценили ее юмор и оставили множество позитивных отзывов под снимком.

  • Аккуратней, у него морда решительная
  • Напугала ...медведя...Могилевская..своим..женским..либидо
  • Ух ты! Классное фото, и я себе такое хочу 
  • Класний мішшка
  • Мы тоже там были вчера. Вы Супер, такая энергичная и позитивная.
  • Классная! Столько кайфа во взгляде
  • Мерещицааааа, большая или малая медведицаа
  • Под фото хочется написать "Я завелась, останови меня"
  • Замёрзла?
  • Здравствуй, плюшевый мишка
  • Наташенька Такая Милашенька. Обожаю
  • Вы как всегда великолепны! мы сейчас в Одессе,это потрясающий город!

&quot;В объятьях кавалера&quot;: Наталья Могилевская взбудоражила сеть фото из Одессы

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, загадочная Наталья Могилевская покорила нежностью на фоне заката в Египте.

Ранее Наталья Могилевская рассказала, на что готова пойти ради поклонников. В честь одного миллиона подписчиков в Instagram певица "съела" лимон на видео.

Также постройневшая Наталья Могилевская в купальнике показала, как релаксирует на лоне природы.

Загадочная Наталья Могилевская покорила нежностью на фоне заката Наталья Могилевская показала, на что готова ради поклонников (видео)
Новости Украины Наталья Могилевскаяотдых
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