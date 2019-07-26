"В объятьях кавалера": Наталья Могилевская взбудоражила сеть фото из Одессы

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица совмещает работу с отдыхом у моря

Наталья Могилевская оправилась в Одессу, где на днях дебютировала в составе "Женского квартала". Артистка решила не терять время и совместить работу с отдыхом у моря. На своей странице в Instagram она поделилась забавным фото, которое впечатлило ее поклонников - ведь певица показала, с кем она проводит время на курорте.

На снимке Наталья запечатлена в объятиях огромного белого медведя. Скорее всего, это человек, одетый в плюшевый костюм мишки, при этом зверь получился значительно выше обычного человека. Исполнительница, одетая в стильное черное платье с серебристым принтом, забавно изобразила томное выражение лица.

"Ах Одесса...В объятьях кавалера. Кто уже этим летом успел отдохнуть?" - прокомментировала фото Могилевская.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Подписчики украинской артистки оценили ее юмор и оставили множество позитивных отзывов под снимком.

Аккуратней, у него морда решительная

Напугала ...медведя...Могилевская..своим..женским..либидо

Ух ты! Классное фото, и я себе такое хочу

Класний мішшка

Мы тоже там были вчера. Вы Супер, такая энергичная и позитивная.

Классная! Столько кайфа во взгляде

Мерещицааааа, большая или малая медведицаа

Под фото хочется написать "Я завелась, останови меня"

Замёрзла?

Здравствуй, плюшевый мишка

Наташенька Такая Милашенька. Обожаю

Вы как всегда великолепны! мы сейчас в Одессе,это потрясающий город!

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, загадочная Наталья Могилевская покорила нежностью на фоне заката в Египте.

Ранее Наталья Могилевская рассказала, на что готова пойти ради поклонников. В честь одного миллиона подписчиков в Instagram певица "съела" лимон на видео.

Также постройневшая Наталья Могилевская в купальнике показала, как релаксирует на лоне природы.