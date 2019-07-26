"В объятьях кавалера": Наталья Могилевская взбудоражила сеть фото из Одессы

Певица совмещает работу с отдыхом у моря
Наталья Могилевская оправилась в Одессу, где на днях дебютировала в составе "Женского квартала". Артистка решила не терять время и совместить работу с отдыхом у моря. На своей странице в Instagram она поделилась забавным фото, которое впечатлило ее поклонников - ведь певица показала, с кем она проводит время на курорте.
На снимке Наталья запечатлена в объятиях огромного белого медведя. Скорее всего, это человек, одетый в плюшевый костюм мишки, при этом зверь получился значительно выше обычного человека. Исполнительница, одетая в стильное черное платье с серебристым принтом, забавно изобразила томное выражение лица.
"Ах Одесса...В объятьях кавалера. Кто уже этим летом успел отдохнуть?" - прокомментировала фото Могилевская.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Подписчики украинской артистки оценили ее юмор и оставили множество позитивных отзывов под снимком.
Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Напомним, загадочная Наталья Могилевская покорила нежностью на фоне заката в Египте.
Ранее Наталья Могилевская рассказала, на что готова пойти ради поклонников. В честь одного миллиона подписчиков в Instagram певица "съела" лимон на видео.
Также постройневшая Наталья Могилевская в купальнике показала, как релаксирует на лоне природы.