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Загадкова Наталя Могилевська підкорила ніжністю на фоні заходу сонця

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.07.2019 - 11:28
Загадкова Наталя Могилевська підкорила ніжністю на фоні заходу сонця
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка попросила допомоги у шанувальників

Наталя Могилевська після низки концертів і виступів вирішила відновити сили і відпочити в Єгипті. Співачка відправилася на популярний курорт Шарм-ель-Шейх, де, до речі, зараз також відпочиває Холостяк 9 Микита Добринін зі своєю обраницею Дариною Квитковою. На сторінці в Instagram артистка опублікувала серію знімків в ніжному і жіночому образі на фоні декорацій фешенебельного готелю, де зупинилася зірка.

Наталка вибрала блискучу легку кофтинку відтінку слонової кістки та вільного фасону, доповнивши образ спідницею кавового кольору, а в якості аксесуара і стильного акценту воліла широкий золотистий шкіряний браслет з ремінцем. На відпочинку Могилевська віддала перевагу природному і легкому макіяжу з акцентом на очі.

Співачка позує, стоячи на сходинках і спершись на перила кованих сходів, прикрашених єгипетськими візерунками і вензелями. На задньому плані видніється корпус готелю.

Загадкова Наталя Могилевська підкорила ніжністю на фоні заходу сонця

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Заходи сонця... Вони занурюють у думки і події минулого дня і наближають до нового. Дуже люблю це явище природи. Неймовірна краса! Допомагайте, не можу вибрати. Яке фото подобається більше? 1 або 2?" - звернулася за допомогою до шанувальників зірка.

Загадкова Наталя Могилевська підкорила ніжністю на фоні заходу сонця

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Думки шанувальників розділилися: одним сподобалося лаконічне перше фото, а інших підкорив другий знімок, який вони назвали ніжним і загадковим.

"Завжди гарна!", "Друге - більш загадкове, тим і цікавіше", "Яка Ви чарівна на 2 фото!", "Не можна так! Фотографії шикарні кожне по-своєму", "2 фото загадковіше. Хоча перше теж дуже хороший", "Друге - яскравіше виражена сутність "я дівчинка", "2 загадкова і класна", - писали коментатори.

 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська розповіла, на що готова піти заради шанувальників.

Також стрункіша Наталя Могилевська в купальнику показала, як релаксує на лоні природи.

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Новини України Наталя Могилевська
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