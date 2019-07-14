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Наталя Могилевська в купальнику показала, як насолоджується життям

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.07.2019 - 17:21
Наталя Могилевська в купальнику показала, як насолоджується життям
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка розповіла, яка обстановка допомагає їй повністю розслабитися

Наталія Могилевська, яка в 2017 році помітно схудла і змогла досягти заповітної мети - перемогти в шоу Танці з зірками, з тих пір успішно тримає себе у формі. Співачка займається спортом і улюбленими танцями, а також намагається правильно харчуватися. Останнім часом артистка з гордістю демонструвала свою підтягнуту фігуру на ефектних знімках в стильних образах і навіть у купальнику.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала розслаблене фото, на якому зображена лежачи на шезлонгу, який стоїть на галявині, в цілісному чорному купальнику.

Наталія відкинула голову, підставивши обличчя сонцю, і задоволено закрила очі, всім своїм виглядом зображаючи релакс і умиротворення.

Наталя Могилевська в купальнику показала, як насолоджується життям

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

У підписі до кадру вона розповіла, як потрібно отримувати задоволення від життя.

"Справжнє щастя - навчитися насолоджуватися життям! Вдихати грудьми все, що дарує нам природа і отримувати задоволення від спілкування з нею. Тільки наодинці з собою можна повністю зануритися в атмосферу спокою й умиротворення! А ви любите знаходиться наодинці з собою?" - написала Могилевська.

Фолловери погодилися з виконавицею і поспішили залишити свої відгуки.

  • Це обов'язкова програма кожного дня, хоч трішечки
  • Красиво написано! Аналогічно так само
  • Обожнюю. Я навіть можу сказати...мені це не охбходимо. Люблю себе
  • Дуже люблю!
  • З кожним роком люблю все більше бути наодинці з собою, а все менше можливостей
  • Так, це дуже розвантажує мозок і розширює свідомість! Але знайти таку можливість виходить рідко
  • Ооооо... ще одна фотка бомбическая. Будемо спамити Пам'ять
  • Дуже!) Але дозовано
  • Яка красуня
  • Ви прекрасна!
 

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, Наталя Могилевська зізналася, що вирішила зайнятися балетом, і показала фото з заняття.

Раніше Наталія Могилевська зачарувала мережу чуттєвими фото з чоловіком. Вона залишила теплі слова і ніжні визнання для близької людини.

Крім того, Наталя Могилевська заінтригувала фото в обіймах відомого оперного співака, з яким ще недавно працювала спільно.

"Сміливо": Наталка Могилевська вирішила зайнятися балетом "Ти в моєму житті": Наталя Могилевська зачарувала чуттєвими фото з чоловіком
Новини України Наталя Могилевськафигура
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