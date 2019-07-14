Наталя Могилевська в купальнику показала, як насолоджується життям

Співачка розповіла, яка обстановка допомагає їй повністю розслабитися
Наталія Могилевська, яка в 2017 році помітно схудла і змогла досягти заповітної мети - перемогти в шоу Танці з зірками, з тих пір успішно тримає себе у формі. Співачка займається спортом і улюбленими танцями, а також намагається правильно харчуватися. Останнім часом артистка з гордістю демонструвала свою підтягнуту фігуру на ефектних знімках в стильних образах і навіть у купальнику.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала розслаблене фото, на якому зображена лежачи на шезлонгу, який стоїть на галявині, в цілісному чорному купальнику.
Наталія відкинула голову, підставивши обличчя сонцю, і задоволено закрила очі, всім своїм виглядом зображаючи релакс і умиротворення.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
У підписі до кадру вона розповіла, як потрібно отримувати задоволення від життя.
"Справжнє щастя - навчитися насолоджуватися життям! Вдихати грудьми все, що дарує нам природа і отримувати задоволення від спілкування з нею. Тільки наодинці з собою можна повністю зануритися в атмосферу спокою й умиротворення! А ви любите знаходиться наодинці з собою?" - написала Могилевська.
Фолловери погодилися з виконавицею і поспішили залишити свої відгуки.
Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Нагадаємо, Наталя Могилевська зізналася, що вирішила зайнятися балетом, і показала фото з заняття.
Раніше Наталія Могилевська зачарувала мережу чуттєвими фото з чоловіком. Вона залишила теплі слова і ніжні визнання для близької людини.
Крім того, Наталя Могилевська заінтригувала фото в обіймах відомого оперного співака, з яким ще недавно працювала спільно.