ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Наталя Могилевська показала, на що готова заради шанувальників (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.07.2019 - 15:33
Наталя Могилевська показала, на що готова заради шанувальників (відео)
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка похвалилася вражаючим досягненням

Слідом за Тіною Кароль вражаючим досягненням в мережі похвалилася співачка Наталія Могилевська. Кількість підписників її аккаунта в Instagram перевалило за 1 мільйон! В честь такої приємної події артистка вирішила показати, на що вона готова заради улюблених шанувальників.

Наталія опублікувала веселе відео, на якому вона каже "Для вас я готова на все!" тримаючи в руках лимон. Після чого робить вигляд, що кусає його. Сама виконавиця при цьому також одягнена у вбрання жовтого кольору.

Відзначимо, що тут йде відсилання до сленгового варіанту слова мільйон - у народі його називають "лимон".

"Вітаю!!!!! Решта все завтра! Йду спати щаслива! Спасибі Вам! Завтра весь день будемо святкувати", - написала щаслива Могилевська.

Відео: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Звичайно ж, фолловери вітають улюблену артистку і залишають теплі слова у коментарях.

  • Вітаю!) Завтра всі будемо їсти лимони)) Будемо святкувати всі разом))
  • Чекаю продовження... Цікаво ваше вираз обличчя. Після такого цитрусового обіду
  • І це тільки перший мільйон! що ж буде далі
  • На индианочку схожа.. Мила така
  • Юхху вітаю
  • Ну і пустунка Наташа
  • Це відео "зробило" мій день! Дякую за чудовий настрій! Піду поліпшу його всім...... кого дістану))))))
  • Натуля ви принадність, милашка така, люблю вас, ви справжня.удачі і добробуту вам.
  • До ста років співати і танцювати і своїх дітей на руках тримати
 

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталя Могилевська показала, на що готова заради шанувальників (відео)Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, схудла Наталя Могилевська в купальнику показала, як насолоджується життям.

Також Наталя Могилевська поділилася перевіреними засобами для краси.

А ще Наталя Могилевська заявила, що записалася на заняття балетом і продемонструвала перші фото з танц-класу.

Секретний рецепт: Могилевська поділилася перевіреними засобами для краси Наталя Могилевська в купальнику показала, як насолоджується життям
Новини України Наталя Могилевськапевец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся